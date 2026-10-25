अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में शाहजहांपुर पहुंची महाराष्ट्र पुलिस, एक युवक को उठाया
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमले के मामले में महाराष्ट्र पुलिस की टीम रविवार शाम शाहजहांपुर पहुंची। मामले की जांच कर रही पुलिस ने पुवायां से एक युवक को उठाया है।
शाहजहांपुर, वरिष्ठ संवाददाता। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुए जानलेवा हमले की जांच के तार शाहजहांपुर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। मामले की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र पुलिस की टीम रविवार शाम पुवायां थाना क्षेत्र पहुंची। स्थानीय पुलिस की मदद से टीम ने गंगसरा गांव से जुड़े एक युवक को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि युवक कुछ दिन पहले ही हरियाणा के सोनीपत से लौटा था। पुलिस उससे हमले के आरोपियों से संपर्क और मोबाइल पर बातचीत के संबंध में पूछताछ कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र पुलिस की पांच सदस्यीय टीम रविवार शाम करीब चार बजे पुवायां क्षेत्र पहुंची। इसके बाद टीम ने गोपनीय तरीके से जानकारी जुटाई और संबंधित स्थान की रेकी की। करीब एक घंटे तक पड़ताल करने के बाद युवक को हिरासत में लिया गया। जांच में युवक के मोबाइल पर टाइगर श्रॉफ पर हमले के आरोपियों से बातचीत होने की जानकारी सामने आने की बात कही जा रही है। हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
18 अक्टूबर को टाइगर श्राफ पर हुई थी फायरिंग
मालूम हो कि टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू इलाके में फायरिंग की गई थी। इस घटना में अभिनेता बाल-बाल बच गए थे, जबकि उनके चालक को गोली लगी थी। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच के दौरान कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में हरियाणा के सोनीपत से जुड़े कुछ युवकों की भूमिका सामने आने की बात भी सामने आई थी। अब शाहजहांपुर के पुवायां क्षेत्र के युवक के सोनीपत से लौटने और कथित तौर पर हमले के आरोपियों से संपर्क की जानकारी के बाद जांच का दायरा बढ़ने की चर्चा है।
सीतापुर की युवती भी हो चुकी है गिरफ्तार
इस मामले में इससे पहले शाहजहांपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले की एक युवती को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर हमले के आरोपियों की मदद करने का आरोप बताया गया था। अब शाहजहांपुर में महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई से इस मामले की जांच में स्थानीय संपर्कों की पड़ताल किए जाने की बात सामने आई है।
स्थानीय पुलिस ने छापेमारी से किया इनकार
हालांकि, शाहजहांपुर पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस की टीम के आने और युवक को हिरासत में लिए जाने के संबंध में आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। एसपी सौरभ दीक्षित ने भी टीम के आने की जानकारी होने से इनकार किया है। इस मामले में पूछने पर उन्होंने कहा कि कोई जानकारी नहीं है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।