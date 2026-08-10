Maharajganj News: अंत्योदय एक्सप्रेस से कटकर बृजमनगंज रेलवे स्टेशन पर युवक की मौत
Maharajganj News: बृजमनगंज रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर 35 वर्षीय युवक गणेश की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक काफी देर से स्टेशन पर था। जैसे ही अंत्योदय एक्सप्रेस गुजर रही थी, वह ट्रेन की चपेट में आ गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। बृजमनगंज रेलव स्टेशन पर सोमवार की दोपहर एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। गोरखपुर की तरफ जा रही अंत्योदय एक्सप्रेस से कटकर इस युवक की मौत हो गई। मृत युवक की पहचान गणेश (35) निवासी ग्राम सभा इलाहाबास टोला श्रीनगर थाना कोल्हुई के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृत युवक काफी देर से बृजमनगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। दोपहर करीब दो बजे के करीब अंत्योदय एक्सप्रेस नंबर 22921 उधर से गुजर रही थी। इसी दौरान युवक ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
जीआरपी थाना फरेंदा के निरीक्षक राम समुझ सरोज ने बताया कि ट्रेन के आनंदनगर पहुंचने पर दुर्घटना की सूचना का मेमो गार्ड द्वारा दिया गया। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।
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