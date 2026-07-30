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Maharajganj News: युवा सम्मेलन से युवाओं में राष्ट्र चेतना का होगा संचार: सुरजीत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत प्रस्तावित युवा

Maharajganj News: युवा सम्मेलन से युवाओं में राष्ट्र चेतना का होगा संचार: सुरजीत

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत प्रस्तावित युवा सम्मेलन की तैयारियों को लेकर नगर पालिका सभागार में बैठक हुई। बैठक में अगस्त व सितंबर में होने वाले विद्यार्थी संवाद, प्रतियोगिताओं व जनसंपर्क अभियान की रूपरेखा तय की गई। सह-प्रांत प्रचारक सुरजीत ने कहा कि यह सम्मेलन युवाओं में राष्ट्र चेतना, नेतृत्व क्षमता व सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करने का माध्यम बनेगा।

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युवा सम्मेलन की रूपरेखा

गोरक्ष प्रांत के सह-प्रांत प्रचारक सुरजीत ने कहा कि युवा सम्मेलन युवाओं में राष्ट्र चेतना का संचार करेगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित होगा। पहला चरण 16 से 31 अगस्त व दूसरा चरण एक से 10 सितंबर तक चलेगा। पहले चरण में विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में विद्यार्थी संवाद आयोजित होंगे, जिनमें राष्ट्र निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्व, नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्व विकास व समसामयिक विषयों पर चर्चा होगी। दूसरे चरण में जिला व प्रांत स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी और उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से शिक्षण संस्थानों और घर-घर पहुंचकर युवाओं को सम्मेलन से जोड़ने का आह्वान किया।

युवाओं की भूमिका

जिला अभियान प्रमुख जीवेश मिश्रा ने कहा कि युवा वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति हैं। अनुशासन, सेवा, चरित्र व राष्ट्रभक्ति के संस्कारों से ही सशक्त समाज व विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बनने का आह्वान किया। इस दौरान सह विभाग प्रचारक अजीत, जिला प्रचारक विनय, सह जिला प्रचारक रोहित, सह-अभियान प्रमुख मयंक मणि त्रिपाठी, विमल पांडेय, आलोक रंजन त्रिपाठी, रणजीत, अजय, प्रभाकर पटेल, विनोद गुप्ता, सुधाकर राय, दशरथ गुप्ता, रितेश त्रिपाठी, दुर्गेश सिंह, श्याम गुप्ता, अंकुर गुप्ता, आर्यन, विवेक, अम्बरीश, हृदेश, अविनाश, रघुनाथ, ऋषभ सहित आदि स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

अवधि और उद्देश्य से संबंधित प्रश्न

युवा सम्मेलन कब आयोजित होगा?
युवा सम्मेलन का पहला चरण 16 से 31 अगस्त और दूसरा चरण 1 से 10 सितंबर तक आयोजित होगा।
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