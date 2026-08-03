Maharajganj News: पारिवारिक विवाद में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, तीन घंटे रही गहमागहमी
Maharajganj News: सोमवार को सोनौली कस्बे में पारिवारिक संपत्ति विवाद से परेशान होकर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसने जान देने की धमकी दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तीन घंटे की मेहनत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। प्रारंभिक जांच में संपत्ति विवाद की पुष्टि हुई है।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। भारत-नेपाल सीमा से सटे सोनौली कस्बे में सोमवार को पारिवारिक हिस्सेदारी के विवाद से आहत होकर एक युवक अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर से कूदकर जान देने की धमकी देने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस की सूझबूझ से करीब तीन घंटे की गहमागहमी के बाद युवक को सकुशल नीचे उतार लिया गया। जानकारी के अनुसार न्यू एसएसबी रोड निवासी बैजनाथ विश्वकर्मा का अपने सगे भाइयों के साथ संपत्ति की हिस्सेदारी को लेकर विवाद चल रहा है। पारिवारिक तनाव से परेशान होकर वह कस्बे में स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टावर पर चढ़ने के बाद उसने अपनी पत्नी को फोन कर व्यथा सुनाई।
कहा कि वह कूदकर जान देने जा रहा है। घबराई पत्नी व परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की खबर मिलते ही सीओ नौतनवा बसंत कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लाउडस्पीकर व फोन के जरिए युवक से लगातार संवाद स्थापित कर उसे शांत किया। टावर के आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी रही। करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत और धैर्य पूर्वक समझाने के बाद पुलिस ने युवक को मना लिया और वह सुरक्षित नीचे उतर आया।सीओ नौतनवा बसंत सिंह ने बताया कि पुलिस की पहली प्राथमिकता युवक की जान बचाना थी, जो कि सकुशल नीचे आ गया है। प्रारंभिक जांच में भाइयों के बीच हिस्सेदारी का विवाद सामने आया है। मामले की छानबीन की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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