Maharajganj News: घरवालों से नाराज युवती मोबाइल टॉवर पर चढ़ी, पुलिस ने उतारा

Maharajganj News: महराजगंज में एक युवती ने पारिवारिक विवाद के बाद मोबाइल टॉवर पर चढ़कर हड़कंप मचाया। स्थानीय पुलिस की मदद से युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया। पुलिस ने मामले में विधिक कार्रवाई की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

घरवालों से नाराज युवती मोबाइल टॉवर पर चढ़ी, पुलिस ने उतारा

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। फरेंदा थाना क्षेत्र के पिपरा तहसीलदार गांव में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब घरवालों से नाराज होकर एक युवती मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। टॉवर की ऊंचाई पर युवती को चढ़ा देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी समझा-बुझाकर युवती को सकुशल नीचे उतार लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है。

घटना का कारण बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के बाद युवती घर से नाराज होकर निकली और सीधे गांव में लगे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। टॉवर पर चढ़ी युवती को देखकर लोगों में दहशत फैल गई। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए युवती से लगातार बातचीत शुरू की और उसे सुरक्षित नीचे उतरने के लिए समझाना शुरू किया। काफी प्रयास के बाद पुलिसकर्मी युवती को सकुशल नीचे उतारने में सफल रहे। घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। कई लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है।

पुलिस की कार्रवाई फरेंदा थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा पाया गया है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने और लोगों की जान जोखिम में डालने के मामले को गंभीरता से लेते हुए युवती के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही घटना के सभी पहलुओं की जांच भी की जा रही है।

पुलिस ने लोगों से की अपील पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी पारिवारिक या व्यक्तिगत विवाद की स्थिति में कानून हाथ में लेने या ऐसा कदम उठाने से बचें, जिससे स्वयं की या अन्य लोगों की जान खतरे में पड़े। समय रहते पुलिस की कार्रवाई से युवती को सुरक्षित बचा लिया गया। किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। फिलहाल मामले में विधिक कार्रवाई जारी है。