Maharajganj News: मंदिरों के फूलों से महकी आत्मनिर्भरता की राह, रंजीता ने इटहिया गांव की बदली तस्वीर

Maharajganj News: महराजगंज, इटहिया गांव की महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं, जहां रंजीता देवी ने मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों का इस्तेमाल कर इको फ्रेंडली अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया। यह प्रयास न केवल पर्यावरण की सुरक्षा कर रहा है, बल्कि कई महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है।

मंदिरों के फूलों से महकी आत्मनिर्भरता की राह, रंजीता ने इटहिया गांव की बदली तस्वीर

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। सीमावर्ती जिले के निचलौल क्षेत्र स्थित वाईब्रेंट विलेज इटहिया गांव में जिला प्रशासन से प्रशिक्षण व मदद मिलने के बाद महिलाएं अपनी सोच और परिश्रम से आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। इटहिया निवासी रंजीता देवी ने मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूलों का सदुपयोग कर इको फ्रेंडली अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया है। उसकी यह पहल से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ गांव की दर्जनों महिलाओं के लिए आजीविका का जरिया भी बन गई है। प्रशासन की पहल से यहां वोकल फॉर लोकल की भावना मजबूत रही है।

रंजीता देवी का योगदान रंजीता देवी बताती हैं कि प्रसिद्ध पंचमुखी शिव मंदिर इटहिया में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए फूलों को फेंक दिया जाता था। इसे देखकर उनके मन में फूलों के रीसायकल का विचार आया। वाइब्रेंट विलेज योजना में पर्यटन विभाग के सहयोग व प्रशिक्षण लेने के बाद रंजीता महज डेढ़ लाख रुपये के कर्ज से अगरबत्ती निर्माण की शुरुआत की। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद उनकी मेहनत से यह व्यवसाय चार लाख रुपये के कारोबार में तब्दील हो गया। अब हर सुबह रंजीता अपनी टीम के साथ मंदिर परिसर पहुंचकर चढ़ाए गए फूल एकत्र करती हैं और सुखाकर उनसे इको फ्रेंडली अगरबत्ती तैयार करती हैं। जिन फूलों को कभी कचरा समझकर फेंक दिया जाता था, आज वही अगरबत्ती का रूप लेकर इटहिया को नई पहचान दिला रहे हैं।

प्रशासन की पहल डीएम गौरव सिंह सोगरवाल का कहना है कि मंदिरों में चढ़ने वाले फूलों का यह प्रसंस्करण मॉडल ग्रामीण महिला सशक्तिकरण व पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण है। प्रशासन ऐसी नवाचारी पहलों को लगातार बढ़ावा दे रहा है। जिला प्रशासन की ओर से इटहिया में इस तरह के कुटीर उद्योगों को हरसंभव प्रोत्साहन व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे अधिक से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके।

व्यवसाय का विस्तार वित्तीय मदद से बढ़ा कारोबार, कई महिलाओं को मिला रोजगार

समय पर बैंक का कर्ज चुकाने के बाद उन्हें 4.5 लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण मिला। उनके इस अभिनव प्रयास को देखते हुए जिला प्रशासन की मदद से व्यवसाय विस्तार के लिए 8.5 लाख रुपये की सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। रंजीता देवी हर सुबह अपनी टीम के साथ मंदिर परिसर से चढ़ाए गए फूल एकत्र करती हैं और सुखाकर उनसे अगरबत्ती तैयार करती हैं। महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने का जज्बा देख जिला प्रशासन वाईब्रेंट विलेज योजना फेज-2 के तहत ईटहिया गांव में अगरबत्ती बनाने वाली समूह की महिलाओं के लिए वर्किंग शेड व अगरबत्ती बनाने के लिए जरूरी मशीनों को इस्टॉल करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

महिलाओं को प्रशिक्षण 75 महिलाओं को दिया प्रशिक्षण, 10 ने शुरू किया खुद का उद्यम

वाइब्रेंट विलेज योजना की इस पहल से अगरबत्ती का कारोबार कई परिवारों की आजीविका का आधार बन चुकी है। रंजीता देवी ने केवल स्वयं आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी स्वरोजगार के द्वार खोल दिए हैं। वह अब तक क्षेत्र की 75 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को इको फ्रेंडली अगरबत्ती बनाने का नि:शुल्क प्रशिक्षण दे चुकी हैं। रंजीता के इस मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से प्रेरित होकर इनमें से 10 महिलाओं ने बैंक से तीन-तीन लाख रुपये का ऋण लेकर अपनी स्वयं की अगरबत्ती निर्माण इकाई स्थापित कर ली है। इससे गांव में नए अवसर पैदा हुए हैं और महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।