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Maharajganj News: गंडक व रोहिन नदी का बढ़ा जलस्तर, महाव नाला घटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जनपद में नदियों के जलस्तर में उतार-चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी

Maharajganj News: गंडक व रोहिन नदी का बढ़ा जलस्तर, महाव नाला घटा

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जनपद में नदियों के जलस्तर में उतार-चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बैराज व रोहिन नदी के त्रिमुहानी घाट पर जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि सभी प्रमुख नदियां अभी खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही हैं। सिंचाई विभाग के अनुसार जनपद एवं नेपाल सीमा से लगे सभी तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं।

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गंडक बैराज की स्थिति

बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा मंगलवार शाम चार बजे जारी आंकड़ों के अनुसार गंडक बैराज का डिस्चार्ज सुबह आठ बजे एक लाख चार हजार 400 क्यूसेक था। शाम चार बजे डिस्चार्ज बढ़कर एक लाख 11 हजार 500 क्यूसेक पहुंच गया। बैराज का डाउन स्ट्रीम जलस्तर 106.92 मीटर से बढ़कर 107.02 मीटर दर्ज किया गया। यहां खतरे का बिंदु 109.670 मीटर निर्धारित है।

त्रिमुहानी व रतनपुर की स्थिति

रोहिन नदी के त्रिमुहानी घाट पर जलस्तर सुबह 79.57 मीटर था। शाम चार बजे यह बढ़कर 79.72 मीटर पहुंच गया। यहां खतरे का निशान 82.44 मीटर है। रतनपुर स्थित रोहिन बैराज पर डिस्चार्ज में कमी आई है। सुबह 592.16 क्यूसेक की तुलना में शाम को डिस्चार्ज घटकर 572.4 क्यूसेक रह गया। अपस्ट्रीम का जलस्तर भी 99.48 मीटर से घटकर 99.28 मीटर पर आ गया।

महाव नाले व प्यास नदी में राहत

महाव नाले का जलस्तर सुबह पांच फीट छह इंच था। शाम चार बजे यह घटकर चार फीट पर आ गया। प्यास नदी का जलस्तर भी 100.50 मीटर से घटकर 100.30 मीटर दर्ज किया गया। रिगौली में राप्ती नदी का जलस्तर 76.25 मीटर पर स्थिर बना हुआ है। वर्षा के आंकड़ों में बी-गैप पर 7.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है। एक्सईएन बाढ़ खंड राजीव कपिल ने बताया कि सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं। बाढ़ जैसी कहीं भी स्थिति नहीं है। जलस्तर व तटबंधों की निगरानी की जा रही है।

सवाल-जवाब

गंडक बैराज पर जलस्तर क्या है?
गंडक बैराज का डाउन स्ट्रीम जलस्तर 107.02 मीटर दर्ज किया गया है।
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