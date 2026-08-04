Maharajganj News: ओवरहेड टैंक पर रील बनाई तो होगी जेल
Maharajganj News: महराजगंज में जल जीवन मिशन के तहत बनाए गए ओवरहेड टैंकों पर वीडियो बनाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। युवाओं द्वारा टैंक पर चढ़कर वीडियो बनाने की शिकायतों पर चेतावनी दी गई है कि ऐसा करना खतरनाक है और इसकी रोकथाम की जाएगी। अभिभावकों से बच्चों को सावधानी बरतने की अपील की गई है।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति के लिए बनाए गए पानी के ओवरहेड टैंक पर रील व वीडियो बनाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण ने चेतावनी जारी करते हुए ओवरहेड टैंक, पम्प हाउस व कैम्पस के भीतर अनाधिकृत प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।अधिशासी अभियंता ने बताया कि कुछ युवाओं द्वारा ओवरहेड टैंक पर चढ़कर वीडियो व रील बनाने की शिकायतें मिल रही हैं। यह कृत्य न केवल जोखिमपूर्ण है, बल्कि इससे गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। साथ ही शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा व परियोजना के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को ऐसे जोखिमपूर्ण कृत्यों से दूर रखने की अपील की है। चेतावनी दी कि भविष्य में परिसर में अनाधिकृत प्रवेश या रील बनाने का मामला सामने आने पर सख्त कानूनी व दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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