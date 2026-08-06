Maharajganj News: संविदा डॉक्टर की रील सोशल मीडिया पर वायरल
Maharajganj News: महराजगंज में एक संविदा डॉक्टर का सोशल मीडिया पर वायरल रील स्वास्थ्य विभाग को लेकर चर्चाओं का कारण बन गया है। स्थानीय जिम्मेदारों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दे दी गई है और कार्रवाई की जाएगी।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम नौतनवा में संविदा पर तैनात महिला डॉक्टर का एक रील सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं स्थानीय जिम्मेदार डॉक्टर का कहना है कि मामले की जानकारी होने के बाद संबंधित संविदा कर्मी की जांच शुरू कर दी गई है। मुख्य चिकित्साधिकारी को भी मामले से अवगत करा दिया गया है। उनके निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि हिन्दुस्तान नहीं करता है।
मामले का विवरण
संविदा पर तैनात महिला डॉक्टर ने अस्पताल के उसी ओपीडी कमरे में रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जहां मरीज अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। महिला डॉक्टर के रील बनाने की जानकारी सोशल मीडिया पर लोगों को हुई तो चर्चाएं भी तरह-तरह की होनी शुरू हो गई है। ओपीडी कक्ष में संविदा कर्मी द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं ।
जांच की प्रक्रिया
मामला स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों तक पहुंचा तो अब जांच कार्रवाई की बात की जा रही है। अस्पताल अधीक्षक डॉ. अमित राव गौतम का कहना है कि जानकारी मिलने के बाद उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया गया है। मामले की जांच के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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