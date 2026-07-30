Maharajganj News: परतावल बाजार में दो पक्षों में मारपीट, पुलिस ने संभाला मोर्चा

Maharajganj News: परतावल बाजार में पारिवारिक विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा। मामला दहेज की मांग को लेकर escalate हुआ था।

Maharajganj News: परतावल, हिन्दुस्तान संवाद। परतावल बाजार में बुधवार को पारिवारिक विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई।जिसका वायरल विडिओ शोषल मीडिया पर चल रहा है। हांलांकि वायरल विडिओ की सत्यता की पुष्टि हिन्दुस्तान अखबार नहीं करता है।करीब एक घंटे तक बाजार में हंगामा चलता रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परतावल भेजा। पुलिस कुछ लोगों को पूछताछ के लिए चौकी भी ले गई。

घटना का कारण प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुरुआती दौर में पिकेट पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने विवाद शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता गया। बाद में परतावल चौकी से पहुंचे करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया。

पारिवारिक पृष्ठभूमि बताया जा रहा है कि श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक की शादी अहिरौली थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद युवक अपनी पत्नी को मायके छोड़ गया और तब से वह वहीं रह रही है। युवती पक्ष का आरोप है कि ससुराल वाले उसे पिछले तीन वर्षों से साथ नहीं रख रहे हैं तथा अब दोबारा दहेज की मांग कर रहे हैं। वहीं युवक पक्ष का कहना है कि युवती स्वयं ससुराल में रहने की इच्छुक नहीं है और दहेज मांगने का आरोप पूरी तरह निराधार है।

पुलिस कार्रवाई बुधवार को युवती पक्ष के लोग इस विवाद का समाधान निकालने के लिए ससुराल आए हुए थे। आरोप है कि परतावल बाजार में ससुराल पक्ष के लोगों ने ऑटो रुकवाकर उन्हें नीचे उतारा और मारपीट शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। चौकी प्रभारी आलोक राय का कहना है कि तहरीर मिलने के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।