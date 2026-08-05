Maharajganj News: हाईवे पर कट की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग, पीएनसी के खिलाफ प्रदर्शन
Maharajganj News: महराजगंज में ग्रामीणों ने गोरखपुर-सोनौली हाईवे पर कट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उच्च अधिकारियों से बात करने का अनुरोध किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि कट नहीं होने से आवागमन प्रभावित होगा, जिससे मरीजों और विद्यार्थियों को समस्या होगी। प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। गोरखपुर-सोनौली हाईवे स्थित ग्राम बनकटी के पास कट की मांग को लेकर बुधवार को ग्रामीण सड़क पर उतर गए। कार्यदायी पीएनसी इंफ्राटेक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी के बीच प्रदर्शन करते हुए कट की मांग की। एसडीएम फरेंदा को ज्ञापन सौंपकर व्यापक जनहित का हवाला देते हुए कट बनवाने के लिए पहल करने का अनुरोध किया। इस प्रदर्शन में बनकटी, सेखुई, ओड़वलिया, भरथीपुर सहित आसपास के कई गांवों के ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे।
ग्रामीणों की चिंताएं
ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे निर्माण के दौरान बनकटी के पास कट नहीं दिए जाने से क्षेत्र के हजारों लोगों का आवागमन प्रभावित हो जाएगा। कहा कि इसी मार्ग पर हॉस्पिटल, प्राथमिक विद्यालय, सिंचाई विभाग का कार्यालय तथा कई गांव स्थित हैं। कट नहीं होने के कारण लोगों को चार किलोमीटर से अधिक अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे अधिक परेशानी मरीजों, विद्यार्थियों, किसानों और व्यापारियों को उठानी पड़ेगी।
आपात स्थिति में समस्या
ग्रामीणों ने बताया कि बनकटी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए 108 और 102 एंबुलेंस को भी लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। आपात स्थिति में यह देरी गंभीर मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। साथ ही गलत दिशा से वाहन चलाने की मजबूरी के कारण दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। प्रदर्शन के दौरान फरेंदा थाने पर पहुंचे ग्रामीणों से एनएचएआई के अधिकारी मनीष से भी वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि हाईवे पर कट दिए जाने का निर्णय उच्च अधिकारियों के स्तर पर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इस संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता करें, तभी कट स्वीकृत किए जाने पर निर्णय संभव होगा।
उदासीनता का आरोप
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका। लोगों ने प्रशासन से जनहित में शीघ्र कार्रवाई कर कट स्वीकृत कराने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।