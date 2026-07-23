Maharajganj News: ग्राम चौकीदारों ने भरी हुंकार, वेतन वृद्धि और स्थायी सेवा की उठाई मांग

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। ग्राम प्रहरी (ग्रामीण चौकीदार) संघ ने गुरुवार को वेतन वृद्धि, राज्य कर्मचारी का दर्जा व खाकी वर्दी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष इन्द्रजीत के नेतृत्व में ग्रामीण चौकीदारों ने मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। ग्राम प्रहरियों ने बताया आज भी वर्ष 1873 के ब्रिटिशकालीन नियमों के तहत कार्य कराया जा रहा है, जबकि उनकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिलाध्यक्ष इंद्रजीत ने कहा कि ग्राम प्रहरी (ग्रामीण चौकीदार) पुलिस के अभिन्न अंग हैं, लेकिन उन्हें पहचान के अनुरूप वर्दी व सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। लाल साफे के स्थान पर खाकी पैंट-शर्ट, लाल टोपी, जूते, बेल्ट व ग्राम प्रहरी अंकित पहचान चिह्न उपलब्ध कराया जाए, ताकि आमजन उन्हें पुलिस व्यवस्था का हिस्सा समझ सकें।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में ग्राम प्रहरियों को मात्र 25 सौ रुपये मानदेय मिलता है, जो महंगाई के दौर में बेहद अपर्याप्त है। मानदेय बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों के अनुरूप न्यूनतम 24 हजार चार सौ रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग की। साथ ही राज्य कर्मचारी घोषित करने अथवा अस्थायी से स्थायी करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की भी मांग उठाई गई।प्रदेश संयुक्त सचिव शिव कुमार कन्नौजिया ने कहा कि पुलिस रेगुलेशन के तहत ग्राम प्रहरियों का मुख्य दायित्व गांवों में चौबीसों घंटे निगरानी रखना है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें थानों में अतिरिक्त ड्यूटी करनी पड़ती है। इसलिए जीडी के माध्यम से प्रतिदिन छह से आठ घंटे की नियमित ड्यूटी निर्धारित करने व बेगार जैसी व्यवस्था समाप्त किया जाए। इस दौरान सीधई यादव, योगेंद्र, रघुनाथ, जलाउद्दीन, सज्जाद, फूलबदन, अनिल, विनोद, कौशल्या, नीमा देवी, किशनावती, सुमित्रा सहित आदि ग्रामीण चौकीदार मौजूद रहे।