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Maharajganj News: एनएच-24 पर कट के इंतजार में कई गांव, डीएम से लगाई गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय मार्ग एनएच-24 पर उचित स्थान पर कट नहीं होने

एनएच-24 पर कट के इंतजार में कई गांव, डीएम से लगाई गुहार
एनएच-24 पर कट के इंतजार में कई गांव, डीएम से लगाई गुहार

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय मार्ग एनएच-24 पर उचित स्थान पर कट नहीं होने से आसपास के कई गांवों के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक कट से दूसरे कट की करीब छह किलोमीटर दूरी होने के कारण ग्रामीणों, विद्यार्थियों और रोजाना आवागमन करने वालों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एनएचएआई से उचित स्थान पर कट उपलब्ध कराने की मांग की।पुलवामा शहीद पंकज त्रिपाठी के भाई शुभम त्रिपाठी, मनोज शर्मा, नीरज गुप्ता, पप्पू गुप्ता, शैलेश, सुनील यादव, रफील खान, पूर्णवासी गोंड ने बताया कि पिपरमानी, हरपुर, लेहड़ा खास, भगवाननगर परसिया, बैकुंठपुर, बेलहिया, परासखाड़, पिपरा तहसीलदार समेत आसपास के कई गांव एनएच-24 से जुड़े हैं।

इन गांवों से आईटीआई, प्राथमिक विद्यालय शहीद पंकज त्रिपाठी मार्ग, गौशाला, रेलवे स्टेशन, क्रीड़ा स्थल, उदितपुर इंटर कॉलेज, सहकारी साधन समिति, संघ व डिग्री कॉलेज समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों पर लोगों का प्रतिदिन आना जाना होता है। हाईवे पर पर्याप्त कट नहीं होने से लोगों को इन स्थानों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। बताया कि अतिरिक्त कट की मांग को लेकर एनएचएआई के अधिकारियों से कई बार मुलाकात की जा चुकी है। आईटीआई विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से भी पूर्व में सामूहिक प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने डीएम से शहीद पंकज पथ की उपयोगिता व आसपास के गांवों की जरूरत को देखते हुए एनएचएआई अधिकारियों से समन्वय कर उचित स्थान पर कट उपलब्ध कराने की मांग की।

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