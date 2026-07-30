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Maharajganj News: बदहाल सफाई व्यवस्था से आक्रोशित ग्रामीणों ने ब्लॉक गेट पर तालाबंदी कर किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज के धानी विकास खंड की ग्राम सभा कानापार में सफाई व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष बलराम अग्रहरि के नेतृत्व में दुकानों को बंद कर ब्लॉक गेट पर ताला जड़ दिया गया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। एसडीएम ने साफ-सफाई का आश्वासन दिया।

Maharajganj News: बदहाल सफाई व्यवस्था से आक्रोशित ग्रामीणों ने ब्लॉक गेट पर तालाबंदी कर किया प्रदर्शन

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। विकास खंड धानी के ग्राम सभा कानापार में बदहाल सफाई व्यवस्था से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष बलराम अग्रहरि और महामंत्री अभिषेक अग्रहरी के नेतृत्व में धानी बाजार की दुकानों को बंद कर ब्लाक गेट पर ताला जड़ दिया। वहीं नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू दिया।ब्लॉक गेट पर ताला बंद कर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही बृजमनगंज थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा मय फोर्स मौके पर पहुंच गए। ब्लाक के अधिकारियों के आश्वासन पर भी ग्रामीण नहीं माने तो एसडीएम फरेंदा प्रेमशंकर पांडेय और नायब तहलीसदार फरेंदा अंकित अग्रवाल मौके पर पहुंचे। इन अधिकारियों को ज्ञापन देकर ग्रामीणों ने पूरे कस्बे में लगी गंदगी के अम्बार को दिखाया।एसडीएम

का कहना है कि खंड विकास अधिकारी को लेकर कस्बे का भ्रमण किया गया है। जगह-जगह नालियां जाम हैं और सड़कों पर पानी भर रहा है। चार दिन में सभी जग़हों की सफाई करा दी जाएगी। ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ खंड विकास अधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद जाकर लोगों ने धरना समाप्त किया।

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