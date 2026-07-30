Maharajganj News: बदहाल सफाई व्यवस्था से आक्रोशित ग्रामीणों ने ब्लॉक गेट पर तालाबंदी कर किया प्रदर्शन
Maharajganj News: महराजगंज के धानी विकास खंड की ग्राम सभा कानापार में सफाई व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष बलराम अग्रहरि के नेतृत्व में दुकानों को बंद कर ब्लॉक गेट पर ताला जड़ दिया गया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। एसडीएम ने साफ-सफाई का आश्वासन दिया।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। विकास खंड धानी के ग्राम सभा कानापार में बदहाल सफाई व्यवस्था से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष बलराम अग्रहरि और महामंत्री अभिषेक अग्रहरी के नेतृत्व में धानी बाजार की दुकानों को बंद कर ब्लाक गेट पर ताला जड़ दिया। वहीं नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू दिया।ब्लॉक गेट पर ताला बंद कर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही बृजमनगंज थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा मय फोर्स मौके पर पहुंच गए। ब्लाक के अधिकारियों के आश्वासन पर भी ग्रामीण नहीं माने तो एसडीएम फरेंदा प्रेमशंकर पांडेय और नायब तहलीसदार फरेंदा अंकित अग्रवाल मौके पर पहुंचे। इन अधिकारियों को ज्ञापन देकर ग्रामीणों ने पूरे कस्बे में लगी गंदगी के अम्बार को दिखाया।एसडीएम
का कहना है कि खंड विकास अधिकारी को लेकर कस्बे का भ्रमण किया गया है। जगह-जगह नालियां जाम हैं और सड़कों पर पानी भर रहा है। चार दिन में सभी जग़हों की सफाई करा दी जाएगी। ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ खंड विकास अधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद जाकर लोगों ने धरना समाप्त किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।