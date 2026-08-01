Maharajganj News: सोनौली में अज्ञात शव मिलने से सनसनी
Maharajganj News: भारत-नेपाल सीमा से सटे सोनौली में शनिवार को एक 45 वर्षीय नेपाली युवक का शव मिला। मृतक के सिर और मुंह पर चोट के निशान थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था और पिछले दिनों से नेपाल के लिए यात्रा कर रहा था।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। भारत-नेपाल सीमा से सटे सोनौली कस्बे में शनिवार सुबह उस समय सनसनी मच गई, जब राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे एक बंद पड़े अस्पताल के बाहर करीब 45 वर्षीय अज्ञात नेपाली युवक का शव मिला। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए, लेकिन मृतक की पहचान नहीं जो सकी। मृतक के सिर और मुंह पर हल्के चोट के निशान मिले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया है।
शव की पहचान
नगर पंचायत सोनौली में निरंजना होटल के सामने स्थित बंद पड़े अस्पताल के बाहर स्थानीय लोगों ने एक युवक का शव पड़ा देखा। घटना की सूचना तत्काल सोनौली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शव की पहचान कराने की कवायद शुरू कर दी।
पुलिस की कार्रवाई
थानाध्यक्ष सोनौली महेंद्र मिश्रा ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष प्रतीत होती है और वह नेपाली नागरिक लगता है। उसके सिर और मुंह पर चोट के निशान पाए गए हैं। वह मानसिक रूप से अर्ध विक्षिप्त था और पिछले कई दिनों से भारत से नेपाल घूम रहा था। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जायेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।