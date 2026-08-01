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Maharajganj News: सोनौली में अज्ञात शव मिलने से सनसनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: भारत-नेपाल सीमा से सटे सोनौली में शनिवार को एक 45 वर्षीय नेपाली युवक का शव मिला। मृतक के सिर और मुंह पर चोट के निशान थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था और पिछले दिनों से नेपाल के लिए यात्रा कर रहा था।

Maharajganj News: सोनौली में अज्ञात शव मिलने से सनसनी

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। भारत-नेपाल सीमा से सटे सोनौली कस्बे में शनिवार सुबह उस समय सनसनी मच गई, जब राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे एक बंद पड़े अस्पताल के बाहर करीब 45 वर्षीय अज्ञात नेपाली युवक का शव मिला। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए, लेकिन मृतक की पहचान नहीं जो सकी। मृतक के सिर और मुंह पर हल्के चोट के निशान मिले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया है।

शव की पहचान

नगर पंचायत सोनौली में निरंजना होटल के सामने स्थित बंद पड़े अस्पताल के बाहर स्थानीय लोगों ने एक युवक का शव पड़ा देखा। घटना की सूचना तत्काल सोनौली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शव की पहचान कराने की कवायद शुरू कर दी।

पुलिस की कार्रवाई

थानाध्यक्ष सोनौली महेंद्र मिश्रा ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष प्रतीत होती है और वह नेपाली नागरिक लगता है। उसके सिर और मुंह पर चोट के निशान पाए गए हैं। वह मानसिक रूप से अर्ध विक्षिप्त था और पिछले कई दिनों से भारत से नेपाल घूम रहा था। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जायेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।

सामान्य प्रश्न

शव किसके द्वारा पाया गया?
स्थानीय लोगों ने एक युवक का शव पड़ा देखा।
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