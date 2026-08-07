Maharajganj News: ट्रांसफार्मर को जलने से बचाएगी टेलनेस यूनिट
Maharajganj News: महराजगंज में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। सभी ट्रांसफार्मरों पर टेलनेस यूनिट लगाने का कार्य शुरू हो गया है। यह यूनिट ट्रांसफार्मर के जलने से पहले उसकी बिजली सप्लाई बंद कर देगी। इससे उपभोक्ताओं को बिजली कटौती से राहत मिलेगी।
Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उनके घर को रोशन कर रहे ट्रांसफार्मर नही जलेंगे। इसके लिए हर ट्रांसफार्मर पर टेलनेस यूनिट लगेगा। स्पार्क या आग लगने से पहले टेलनेस यूनिट ट्रांसफार्मर की बिजली सप्लाई बंद कर देगी। इससे ट्रांसफार्मर नही जलेंगे।
जिले में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या
जिले में चार लाख 96 हजार बिजली उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं के घर व दुकान रोशन करने के लिए करीब 15 हजार ट्रांसफार्मर लगे हैं। लेकिन ओवरलोड, ट्रीपिंग, ट्रांसफार्मर में रिसाव आदि से आए दिन ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। एक बार ट्रांसफार्मर जलने से विशेषकर गांव की बिजली कम से कम दो से तीन दिन गुल रहती है। इससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी होती है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए विभाग ने पहल की है। ट्रांसफार्मर को जलने से बचाने के लिए हर ट्रांसफार्मर पर एलटी साइड फ्यूज (टेलनेस यूनिट) वाक्स लगाएगा। टेलनेस यूनिट ट्रांसफार्मर के हरकत की मॉनिटरिंग करेगा। किसी भी माध्यम से ट्रांसफार्मर जलने से पहले उसकी बिजली सप्लाई बंद कर देगा। इससे ट्रांसफार्मर जलने से बच जाएगा। ऐसे में गांव की बिजली गुल नहीं होगी।
टेलनेस यूनिट लगाने की प्रक्रिया
25 व 63 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर पर टेलनेस यूनिट लगाने का कार्य शुरू
बिजली विभाग एक अगस्त से 25 और 63 केवीए के ट्रांसफार्मर पर टेलनेस यूनिट लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके बाद 100 केवीए, 250 केवीए, 400 केवीए और 630 केवीए के सहित सभी ट्रांसफार्मरों पर टेलनेस यूनिट लगाएगा।
संपूर्णता की समयसीमा
सितंबर में सभी ट्रांसफार्मर टेलनेस यूनिट से हो जाएंगे संतृप्त
अवर अभियंता के नेतृत्व में टीम ट्रांसफार्मरों पर टेलनेस यूनिट लगा रही है। ऐसे में सितंबर में सभी ट्रांसफार्मरों पर टेलनेस यूनिट लगाने का कार्य पूरा हो जाएगा।
जिम्मेदार अधिकारियों की टिप्पणियां
हर ट्रांसफार्मरों पर टेलनेस यूनिट लगना है। जेई के नेतृत्व में टीम टेलनेस यूनिट बाक्स लगा रही है। सितंबर तक जिले के सभी ट्रांसफार्मरों पर एलटी साइड फ्यूज लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। टेलनेस यूनिट लगने के बाद ट्रांसफार्मर नहि जलेंगे। इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी।
- इंजी. राकेश मोहन, अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल महराजगंज
सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न
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