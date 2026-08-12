Maharajganj News: घर के गलियारे में सो रही महिला की सांप काटने से मौत
Maharajganj News: नौतनवा थाना क्षेत्र के चंडीथान में मंगलवार को 30 वर्षीय महिला लीलावती की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। सांप ने उसे घर में सोते समय काटा। परिजन तुरंत रतनपुर सीएचसी लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के तीन छोटे बच्चे हैं जो गहरे सदमे में हैं।
Maharajganj News: नौतनवा, हिन्दूस्तान संवाद। नौतनवा थाना क्षेत्र के चंडीथान में मंगलवार को एक 30 वर्षीय महिला की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गयी। परिजनों के अनुसार महिला की हालत सांप काटने के बाद बिगड़ने लगी। आनन-फानन में उसे रतनपुर सीएचसी ले जाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद भी परिजन तसल्ली के लिए महिला को लेकर फरेंदा के बनकटी अस्पताल सीएचसी पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।गांव निवासी अनिल की पत्नी लीलावती मंगलवार की दोपहर घर के गलियारे में चादर बिछाकर सो रही थी। इस दौरान पीछे के रास्ते से घर में एक जहरीला सांप दाखिल हुआ और उसके पैर में काटकर भागने लगा।
महिला की चीख सुनकर घर के सदस्य भी मौके पर पहुंचे। उस दौरान सांप बगल के कमरे में घुस चुका था। लोगों ने उस कमरे का दरवाजा बंद कर सांप पकड़ने वाले को सूचित कर बुला लिया। महिला की तबीयत बिगड़ती देख परिजन उसे रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन महिला की जान नहीं बच सकी। इस बीच सांप पकड़ने वाले व्यक्ति ने घर के अंदर से जहरीले सांप को पकड़ कर अपने कब्जे में ले लिया। महिला के छोटे-छोटे तीन मासूम बच्चे हैं, जिनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया है।
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