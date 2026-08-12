Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Maharajganj News: घर के गलियारे में सो रही महिला की सांप काटने से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

Maharajganj News: नौतनवा थाना क्षेत्र के चंडीथान में मंगलवार को 30 वर्षीय महिला लीलावती की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। सांप ने उसे घर में सोते समय काटा। परिजन तुरंत रतनपुर सीएचसी लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के तीन छोटे बच्चे हैं जो गहरे सदमे में हैं।

Maharajganj News: घर के गलियारे में सो रही महिला की सांप काटने से मौत

Maharajganj News: नौतनवा, हिन्दूस्तान संवाद। नौतनवा थाना क्षेत्र के चंडीथान में मंगलवार को एक 30 वर्षीय महिला की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गयी। परिजनों के अनुसार महिला की हालत सांप काटने के बाद बिगड़ने लगी। आनन-फानन में उसे रतनपुर सीएचसी ले जाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद भी परिजन तसल्ली के लिए महिला को लेकर फरेंदा के बनकटी अस्पताल सीएचसी पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।गांव निवासी अनिल की पत्नी लीलावती मंगलवार की दोपहर घर के गलियारे में चादर बिछाकर सो रही थी। इस दौरान पीछे के रास्ते से घर में एक जहरीला सांप दाखिल हुआ और उसके पैर में काटकर भागने लगा।

ये भी पढ़ें:Khagaria News: सर्पदंश से एक महिला की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

महिला की चीख सुनकर घर के सदस्य भी मौके पर पहुंचे। उस दौरान सांप बगल के कमरे में घुस चुका था। लोगों ने उस कमरे का दरवाजा बंद कर सांप पकड़ने वाले को सूचित कर बुला लिया। महिला की तबीयत बिगड़ती देख परिजन उसे रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन महिला की जान नहीं बच सकी। इस बीच सांप पकड़ने वाले व्यक्ति ने घर के अंदर से जहरीले सांप को पकड़ कर अपने कब्जे में ले लिया। महिला के छोटे-छोटे तीन मासूम बच्चे हैं, जिनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया है।

ये भी पढ़ें:कमरे में सो रहे मां-बेटे को सांप ने डसा, दोनों की मौत से गांव में फैली दहशत
ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: खगड़िया : सर्पदंश से एक महिला की मौत, परिजनों में मचा कोहराम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News Death Maharajganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।