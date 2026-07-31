Maharajganj News: कमरे में फंदे से लटका मिला युवक का शव, सनसनी

Maharajganj News: महराजगंज के करदह गांव में शुक्रवार सुबह 27 वर्षीय युवक अजय विश्वकर्मा का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। परिवार के लोग रात में भोजन करके सोने गए थे। सुबह काफी देर तक न आने पर परिवार ने चिंता जताई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के करदह गांव में शुक्रवार सुबह एक 27 वर्षीय युवक का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही ठूठीबारी पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है।

मृतक की पहचान मृतक की पहचान अजय विश्वकर्मा (27) पुत्र रामानंद विश्वकर्मा निवासी करदह के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अजय गुरुवार रात परिवार के साथ भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया था। शुक्रवार सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आने पर परिजनों ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आशंका होने पर जब खिड़की से झांककर देखा गया तो अजय का शव कमरे में फंदे से लटका मिला।

परिवार की स्थिति यह दृश्य देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही ठूठीबारी कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मौका-मुआयना किया और पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

अजय की शिक्षा और मानसिक स्थिति मृतक के पिता रामानंद विश्वकर्मा गड़ौरा बाजार में वर्षों से साइकिल मैकेनिक का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनके तीन पुत्र बड़ा पप्पू विश्वकर्मा, मझला अशोक विश्वकर्मा और सबसे छोटा अजय विश्वकर्मा है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने तीनों बेटों को शिक्षा दिलाई। अजय ने निचलौल के एक महाविद्यालय से बीएड की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन लंबे समय से रोजगार नहीं मिलने के कारण वह मानसिक रूप से परेशान रहता था। लोगों का कहना है कि अजय पिछले कुछ समय से नौकरी को लेकर चिंतित रहता था। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामले की जांच की जा रही है। मृत्यु के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल कर रही है। इस बाबत थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।