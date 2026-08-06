Maharajganj News: अमृत सरोवर हादसा : पीड़ितों ने नपा के जिम्मेदारों पर एफआईआर की मांग की

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सिसवा के मीराबाई नगर स्थित निर्माणाधीन अमृत सरोवर में तीन मासूम बच्चों की डूबने से हुई दर्दनाक मौत के मामले में अब परिजनों ने जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। बुधवार को मृत बच्चों के अभिभावकों ने कोठीभार थाने में अलग-अलग प्रार्थना पत्र देकर नगर पालिका अध्यक्ष, अध्यक्ष प्रतिनिधि, अधिशासी अधिकारी, संबंधित अवर अभियंता सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की।परिजनों का कहना है कि 2 अगस्त को निर्माणाधीन अमृत सरोवर में सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी के कारण यह हादसा हुआ। उनका आरोप है कि गहरे गड्ढे की खुदाई के बावजूद न तो चारों ओर बैरिकेडिंग कराई गई और न ही किसी प्रकार का चेतावनी बोर्ड लगाया गया, जिससे तीन मासूम बच्चों की जान चली गई।कहा