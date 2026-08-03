Maharajganj News: अमृत सरोवर हादसा, ईओ की तहरीर पर ठेकेदार के खिलाफ केस, गिरफ्तार
Maharajganj News: महराजगंज में सिसवा के मीराबाई नगर में निर्माणाधीन अमृत सरोवर में तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। प्रशासन ने ठेकेदार दीपक सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। डीएम ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया है। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन इस हादसे का कारण बताया जा रहा है।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सिसवा के मीराबाई नगर में निर्माणाधीन अमृत सरोवर में तीन मासूम बच्चों की डूबने से हुई मौत के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओ नगरपालिका की तहरीर पर ठेकेदार दीपक सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद ही डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने कार्यदायी संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया था।ईओ की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में लिखा गया है कि निर्माणाधीन अमृत सरोवर पर सुरक्षा मानकों का गंभीर रूप से उल्लंघन किया गया।
कार्यस्थल पर न तो पर्याप्त बैरिकेडिंग कराई गई थी और न ही लोगों को सतर्क करने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे। सुरक्षा इंतजामों में बरती गई लापरवाही के चलते यह दुखद हादसा हुआ। कोठीभार थाना प्रभारी अखिलेश वर्मा ने बताया कि अधिशासी अधिकारी की तहरीर के आधार पर तत्कालीन ठेकेदार दीपक सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले की विस्तृत जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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