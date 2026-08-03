Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Maharajganj News: अमृत सरोवर हादसा, ईओ की तहरीर पर ठेकेदार के खिलाफ केस, गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

Maharajganj News: महराजगंज में सिसवा के मीराबाई नगर में निर्माणाधीन अमृत सरोवर में तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। प्रशासन ने ठेकेदार दीपक सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। डीएम ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया है। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन इस हादसे का कारण बताया जा रहा है।

Maharajganj News: अमृत सरोवर हादसा, ईओ की तहरीर पर ठेकेदार के खिलाफ केस, गिरफ्तार

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सिसवा के मीराबाई नगर में निर्माणाधीन अमृत सरोवर में तीन मासूम बच्चों की डूबने से हुई मौत के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओ नगरपालिका की तहरीर पर ठेकेदार दीपक सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद ही डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने कार्यदायी संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया था।ईओ की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में लिखा गया है कि निर्माणाधीन अमृत सरोवर पर सुरक्षा मानकों का गंभीर रूप से उल्लंघन किया गया।

ये भी पढ़ें:Maharajganj News: महराजगंज में तीन मासूमों की मौत पर फूटा गुस्सा, कार्रवाई की मांग को लेकर अंतिम संस्कार रोका

कार्यस्थल पर न तो पर्याप्त बैरिकेडिंग कराई गई थी और न ही लोगों को सतर्क करने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे। सुरक्षा इंतजामों में बरती गई लापरवाही के चलते यह दुखद हादसा हुआ। कोठीभार थाना प्रभारी अखिलेश वर्मा ने बताया कि अधिशासी अधिकारी की तहरीर के आधार पर तत्कालीन ठेकेदार दीपक सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले की विस्तृत जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:Maharajganj News: घर से घाट तक लगा रहा तांता, पुलिस छावनी में तब्दील रहा सिसवा
ये भी पढ़ें:Maharajganj News: ठेकेदार के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा, पीड़ित परिवार को 4-4 लाख का मुआवजा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News Maharajganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।