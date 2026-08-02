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Maharajganj News: पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे डीएम-एसपी, परिजनों को बंधाया ढांढस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज में सिसवा के मीराबाईनगर पोखरे में डूबकर तीन किशोरों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी। एक चौथा बच्चा राजवीर घटना के समय वहां था और उसने संकट के समय मदद के लिए गाँव भागा।

पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे डीएम-एसपी, परिजनों को बंधाया ढांढस
पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे डीएम-एसपी, परिजनों को बंधाया ढांढस

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सिसवा के मीराबाईनगर स्थित पोखरे में डूबकर मृत तीन किशोरों का शव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा तो लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही डीएम गौरव सिंह सोगरवाल व एसपी शक्ति मोहन अवस्थी तत्काल जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बिलख रहे तीनों मासूमों के पिताओं और परिजनों के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ढांढस बंधाया। डीएम खुद काफी भावुक नजर आए। डीएम ने पीड़ित परिजनों को हर संभव शासकीय सहायता देने का भरोसा दिलाया। एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने कोठीभार पुलिस को पोस्टमार्टम की कार्रवाई तेजी से पूरी कराने व शवों को सम्मानपूर्वक परिजनों तक पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए। इसके बाद डीएम व एसपी कोठीभार थाना के लिए रवाना हुए.

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चौथे बच्चे राजवीर से डीएम ने की बात, जानी आपबीती

जिला अस्पताल में भर्ती हादसे में बाल-बाल बचे चौथे बच्चे राजवीर यादव से मिलने डीएम व एसपी वार्ड में पहुंचे। डीएम ने राजवीर से बातचीत की। घबराए व सहमे हुए राजवीर से आत्मीयता के साथ डीएम ने पूरी घटना के बारे में पूछा.

राजवीर ने बताया कि वह चारों साथ में नहा रहे थे। अचानक नीतीश, रोहन और कृष्णा गहरे पानी में चले गए व डूबने लगे। वे जोर-जोर से चिल्ला रहे थे। मुझे तैरना नहीं आता था, इसलिए मैं बहुत डर गया और दौड़कर गांव में सबको बुलाने भागा। मासूम की बात सुनकर वहां मौजूद अधिकारियों की आंखें भी भर आईं। डीएम ने राजवीर की काउंसिलिंग कराने और उसे इस सदमे से उबारने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया।

सामान्य प्रश्न

इस घटना में कितने बच्चों की मौत हुई?
इस घटना में तीन किशोरों की मौत हुई।
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