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Maharajganj News: महराजगंज में पोखरे में नहा रहे तीन किशोर डूबे, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज में रविवार को एक पोखरे में नहा रहे तीन किशोरों की डूबने से मौत हो गई। एक किशोर ने यह सूचना घरवालों को दी। परिजनों द्वारा सूचना पर पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे, लेकिन किशोरों को बचाया नहीं जा सका। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

महराजगंज में पोखरे में नहा रहे तीन किशोर डूबे, मौत
महराजगंज में पोखरे में नहा रहे तीन किशोर डूबे, मौत

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। महराजगंज के सिसवा नगरपालिका स्थित मीराबाई नगर पोखरा टोला के पोखरे में नहा रहे तीन किशोरों की रविवार दोपहर बाद डूबने से मौत हो गई। साथ में नहा रहे चौथे किशोर ने भागकर लोगों को जानकारी दी। पुलिस ने परिवार के लोगों व गोताखोरों की मदद से तीनों किशोरों को पोखरे से निकलवाकर आनन-फानन में सीएचसी पहुंचाया, लेकिन तब तक तीनों की जान जा चुकी थी। इस घटना के बाद कोहराम मच गया है。

घटनास्थल का विवरण

रविवार को दोपहर बाद दो बजे के करीब सिसवा के मीराबाई नगर पोखारा टोला स्थित निर्माणाधीन पोखरे में चार किशोर नहाने गए थे। 13 वर्षीय राजवीर पुत्र उमेश यादव, 14 वर्षीय नीतीश यादव पुत्र रमेश यादव, 13 वर्षीय रोहन पुत्र रामलखन व 15 वर्षीय कृष्णा रौनियार पुत्र कबूतर रौनियार पोखरे में नहाने उतरे तो नीतीश, रोहन व कृष्णा डूबने लगे। इनको डूबता देख राजवीर बाहर की ओर निकला और भागकर घर पहुंचा। उसने परिवार के लोगों को इस घटना की जानकारी दी। परिजनों की सूचना पर एसओ कोठीभार अखिलेश वर्मा मयफोर्स मौके पर पहुंचे और गोताखोरों को भी बुला लिया गया।

गोताखोरों की सहायता

गोताखोरों की मदद से तीनों डूबे बच्चों को बाहर निकलवाकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिसवा पहुंचाया गया, लेकिन तब तक तीनों दम तोड़ चुके थे। डॉक्टरों ने जांच करते ही तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। एसओ अखिलेश वर्मा ने बताया कि निर्माणाधीन पोखरे में नहाते समय किशोरों की डूबने से मौत हो गई है। पुलिस जरूरी कार्रवाई कर रही है।

संबंधित प्रश्न

कौन सी घटना हुई?
महराजगंज के सिसवा नगरपालिका में नहा रहे तीन किशोरों की डूबने से मौत हो गई।
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