Maharajganj News: ठेकेदार के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा, पीड़ित परिवार को 4-4 लाख का मुआवजा

Maharajganj News: महराजगंज में निर्माणाधीन अमृत सरोवर में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई। डीएम ने ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये की सहायता देने का फैसला किया। हादसे के बाद अधिकारियों ने परिवारों से मिलकर सांत्वना दी और प्रशासन द्वारा सहायता का आश्वासन दिया।

ठेकेदार के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा, पीड़ित परिवार को 4-4 लाख का मुआवजा

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। नगर पालिका सिसवा के मीराबाई नगर के निर्माणाधीन अमृत सरोवर में डूबने से तीन बच्चों की मौत के मामले में डीएम ने कड़ा फैसला लिया है। पोखरे के सुन्दरीकरण के निर्माण में लापरवाही व सुरक्षा मानकों की अनदेखी देख डीएम ने ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत सहायता कोष से चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराने की घोषणा की।

घटना का विवरण डीएम गौरव सिंह सोगरवाल रविवार की शाम को एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के साथ सबसे पहले निर्माणाधीन पोखरे पर पहुंचे, जहां तीनों बच्चों की डूबने से मौत हुई। लोगों ने बताया कि यह अमृत सरोवर पिछले साल से निर्माणाधीन है। आरोप लगाया कि पोखरे के चारों तरफ कोई कंटीला तार, बाउंड्रीवॉल या बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। निरीक्षण में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर डीएम सख्त हो गए। सुन्दरीकरण कराने वाले वेंडर/ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया।

परिजनों के प्रति सहानुभूति घटनास्थल का निरीक्षण के बाद दोनों अधिकारी तीनों मृतक बच्चों के परिजनों से उनके घर पहुंचे। दोनों उच्चाधिकारियों को देख परिजन बिलखने लगे। इस पर डीएम व एसपी नीचे जमीन पर बैठ ढांढस बंधाया। कहा कि दुख की इस घड़ी में शासन-प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है। जिला प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए डीएम ने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत सहायता कोष से चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराने की घोषणा की। इस दौरान एसडीएम व सीओ निचलौल, थानाध्यक्ष कोठीभार समेत पुलिस, राजस्व व नगर पालिका के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।