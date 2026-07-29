Maharajganj News: पोखरे में डूबने से युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Maharajganj News: महराजगंज के बरगदवा गांव में एक युवक की पोखरे में डूबने से मौत हो गई। युवक घर से शौच के लिए निकला था और पानी लेने के दौरान उसका पैर फिसल गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने शव को बाहर निकाला, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पोखरे में डूबने से युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। बरगदवा थाना क्षेत्र के बरगदवा गांव में बुधवार की दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। पोखरे के पास शौच के लिए गए 35 वर्षीय युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

घटनास्थल का विवरण ग्रामीणों के अनुसार गांव निवासी महेंद्र उर्फ छोटकू (35) पुत्र स्वर्गीय मंगरू बुधवार दोपहर लगभग एक बजे घर से शौच के लिए निकला था। शौच के बाद वह पास स्थित पोखरे के किनारे पानी लेने गया तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीधे गहरे पानी में चला गया। डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

फायर ब्रिगेड की मदद से निकाला गया शव घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर एसएसआई रवि सेन यादव, एसआई इम्तियाज अहमद व रवींद्रनाथ मिश्रा पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से काफी खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद नौतनवा से फायर ब्रिगेड टीम को बुलाया गया। हेड कांस्टेबल इकबाल अहमद, रामनरेश यादव, विकास यादव और दीपक कुमार की टीम ने पोखरे में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। पुलिस तत्काल उसे रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिवार पर प्रभाव बीमार मां का रो-रोकर बुरा हाल। मृतक पांच भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था। उसकी 65 वर्षीया वृद्ध मां लकवा से पीड़ित हैं। घर के कमाऊ बेटे की असमय मौत से बीमार मां का रो-रोकर बुरा हाल है। एसएसआई रवि सेन यादव ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।