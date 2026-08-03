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Maharajganj News: तीन किशोरों की मौत पर विधायक पुत्र ने परिजनों को चार-चार लाख रुपये सहायता राशि का दिया चेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज में निर्माणाधीन अमृत सरोवर में तीन बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। स्थानीय विधायक प्रेम सागर पटेल के पुत्र ने पीड़ित परिवारों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि का चेक दिया। उन्होंने सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित करने का भी वादा किया और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया।

तीन किशोरों की मौत पर विधायक पुत्र ने परिजनों को चार-चार लाख रुपये सहायता राशि का दिया चेक
तीन किशोरों की मौत पर विधायक पुत्र ने परिजनों को चार-चार लाख रुपये सहायता राशि का दिया चेक

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। नगर पालिका परिषद सिसवा के वार्ड संख्या 25 में निर्माणाधीन अमृत सरोवर में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत के बाद सोमवार को स्थानीय विधायक प्रेम सागर पटेल के पुत्र धीरज पटेल ने पीड़ित परिवारों के मुखिया रमेश यादव, रामलखन व कबूतर रौनियार को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि का प्रतीकात्मक चेक सौंपा। धनराशि खाते में तहसील प्रशासन भेज चुका है। विधायक पुत्र ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि मासूमों की क्षति अपूरणीय है, लेकिन पीड़ित परिवारों की पूरी मदद की जाएगी। उन्होंने निर्माणाधीन स्थलों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने की बात कही।

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मुलाकात के दौरान मृतक रोहन के पिता ने दर्द बयां करते हुए कहा कि पात्र होने के बावजूद आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। उनकी बात सुनकर विधायक पुत्र ने भरोसा दिलाया कि पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों से बात की जाएगी। इस दौरान तहसीलदार निचलौल अमित कुमार सिंह, लेखपाल अंशुमान, अखिलेश सिंह व अम्बरीष यादव मौजूद रहे।

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