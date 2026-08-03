Maharajganj News: करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत, परिवार में मचा कोहराम
Maharajganj News: महराजगंज के आजाद नगर में 27 वर्षीय मजदूर प्रदीप कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। वह निर्माणाधीन मकान पर काम कर रहा था, जब लोहे के सरिये ने हाईटेंशन लाइन को छू लिया। उसे गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। चौक थाना क्षेत्र के ग्राम सभा दरहटा टोला लालपुर निवासी 27 वर्षीय मजदूर प्रदीप कुमार की सोमवार को महराजगंज शहर के आजाद नगर मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान पर काम करते समय करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि प्रदीप कुमार पुत्र अमरनाथ आजाद नगर स्थित एक निर्माणाधीन मकान पर मजदूरी कर रहा था। काम के दौरान वह सीढ़ी के सहारे लोहे का सरिया ऊपर चढ़ा रहा था।
इसी बीच सरिया ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन से छू गया, जिससे वह तेज करंट की चपेट में आ गया। करंट लगते ही वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मकान मालिक व अन्य लोगों ने उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक की पत्नी नीलम व दो मासूम बेटे आरव (6) और अभय (5) हैं। पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जरूरी कार्रवाई हो रही है।
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