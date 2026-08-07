Maharajganj News: कोल्हुई में फंदे से लटकी मिली कारपेंटर की लाश, मची सनसनी

Maharajganj News: कोल्हुई, हिन्दुस्तान संवाद। कोल्हुई कस्बे के सोनारी गली निवासी 35 वर्षीय कारपेंटर दिनेश प्रजापति

कोल्हुई में फंदे से लटकी मिली कारपेंटर की लाश, मची सनसनी

Maharajganj News: कोल्हुई, हिन्दुस्तान संवाद। कोल्हुई कस्बे के सोनारी गली निवासी 35 वर्षीय कारपेंटर दिनेश प्रजापति की लाश शुक्रवार की सुबह साड़ी के फंदे से लटकती मिली। इस घटना के बाद सनसनी मच गई। चर्चाओं के मुताबिक गुरुवार की देर रात पत्नी से विवाद के बाद वह अपने कमरे में गया और शुक्रवार की सुबह फंदे से उसकी लाश लटकते मिली। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

परिजनों का कथन परिजनों के अनुसार पत्नी से कहासुनी की बात से नाराज होकर दिनेश ने ऐसा कदम उठाया है। विवाद के बाद वह अपने कमरे में चला गया, जबकि पत्नी तीनों नाबालिग बच्चों के साथ छत पर सोने चली गई थी। शुक्रवार सुबह बच्चे पिता को जगाने के लिए कमरे में पहुंचे। काफी देर तक आवाज देने के बावजूद जब दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को शक हुआ। दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो दिनेश मृत अवस्था में में लटका हुआ था। यह दृश्य देखकर परिवार के होश उड़ गए और घर में चीख-पुकार मच गई।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ दिनेश की पत्नी, एक बेटी और दो बेटें हैं। तीनों बच्चे अभी नाबालिग हैं। परिवार के कमाने वाले सदस्य की अचानक मौत से पत्नी के सामने बच्चों के पालन-पोषण और परिवार के भविष्य को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल है। कस्बा इंचार्ज राजीव सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में जरूरी कार्रवाई की जा रही है।