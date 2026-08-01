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Maharajganj News: पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचने पर परिजनों ने किया अंतिम संस्कार से इनकार, कार्रवाई की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज के पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोर आशीष अग्रहरी की रोहिन नदी में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने शव पहुँचने पर अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया और हत्या का आरोप लगाया। पुलिस कार्रवाई की मांग को लेकर मनाने की कोशिश कर रही है।

पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचने पर परिजनों ने किया अंतिम संस्कार से इनकार, कार्रवाई की मांग
पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचने पर परिजनों ने किया अंतिम संस्कार से इनकार, कार्रवाई की मांग

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के कानपुर नर्सरी के पास रोहिन नदी में डूबे किशोर का शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा तो परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। परसामलिक थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिसहनिया उर्फ शीशमहल के कल्याणपुर चौराहा निवासी 17 वर्षीय किशोर अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था और रोहिन में नहाने के दौरान डूब गया था। किशोर की हत्या का आरोप लगाते हुए परिजन शव को दरवाजे पर रखकर हंगामा करने लगे। सूचना पर नौतनवा सीओ बसन्त सिंह ने चार थाने की पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात कर दिया। पुलिस परिजनों को मनाने में जुट गई। लेकिन परिजन कार्रवाई की मांग करते हुए सुबह अंतिम संस्कार की बात कहने लगे। रोहिन नदी में दोस्तों के साथ नहाते समय सिसहनिया उर्फ शीशमहल निवासी हरिश्चन्द्र अग्रहरी का 17 वर्षीय पुत्र आशीष अग्रहरी डूब कर लापता हो गया था। काफी तलाश के बाद शुक्रवार को 24 घंटे बाद उसका शव बरामद हुआ था। शव बरामद होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। किशोर के पिता ने उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजकर जांच शुरू की थी। शनिवार की शाम शव घर पहुंचते ही परिजनों ने हंगामा कर दिया और कहा जब तक आरोपित गिरफ्तार नहीं कर लिये जाते तब तक बे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

सीओ समेत चार थानों की पुलिस मनाने में जुटी

किशोर के गांव शव पहुंचने पर एहतियात के तौर पर सीओ नौतनवा ने परसामलिक, बरगदवा, नोतनवा व पुरन्दरपुर थानाध्यक्ष समेत पुलिस फोर्स लगा दिया। अंतिम संस्कार के लिए परिजनो को मनाने में जुट गई। इस सम्बन्ध में सीओ नौतनवा बसंत सिंह का कहना रहा कि एहतियात के तौर पर फोर्स लगा दी गई है। आरोपितों की गिरफ्तारी कर जांच पड़ताल के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। रविवार की सुबह किशोर के शव का अंतिम संस्कार होगा।

सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न

किशोर की मौत कैसे हुई?
किशोर आशीष अग्रहरी अपने दोस्तों के साथ रोहिन नदी में नहाते समय डूब गया था।
Hindustan | Bureau

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