Maharajganj News: भीषण सड़क हादसे में व्यापारी की मौत, परिजन घायल

Maharajganj News: भीषण सड़क हादसे में व्यापारी की मौत, परिजन घायल
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। अड्डा बाजार के व्यापारी व पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य लख्खी अग्रहरी
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। अड्डा बाजार के व्यापारी व पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य लख्खी अग्रहरी की शनिवार को गोरखपुर जाते समय सोनौली गोरखपुर नेशनल हाईवे पर एक्सडवां- गुलहरिया ओवर ब्रिज के पास हादसे में मौत हो गई। उनकी गाड़ी की पीएनसी की लदी पिकअप से आमने सामने की टक्कर हो गयी। हादसे में उनके परिजन घायल हो गये।
स्थानीय ग्रामिणों व पुलिस के सहयोग से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए लक्ष्मीपुर सीएचसी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि लख्खी अग्रहरी की पत्नी व दो छोटे बच्चे खतरे से बाहर बताया गया। बताया जा रहा है कि लख्खी अग्रहरी अपने समधी के साथ एक घायल रिश्तेदार को देखने गोरखपुर जा रहे थे। हादसे के बाद कोहराम मच गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।