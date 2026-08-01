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Maharajganj News: भीषण सड़क हादसे में व्यापारी की मौत, परिजन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। अड्डा बाजार के व्यापारी व पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य लख्खी अग्रहरी

भीषण सड़क हादसे में व्यापारी की मौत, परिजन घायल
भीषण सड़क हादसे में व्यापारी की मौत, परिजन घायल

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। अड्डा बाजार के व्यापारी व पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य लख्खी अग्रहरी की शनिवार को गोरखपुर जाते समय सोनौली गोरखपुर नेशनल हाईवे पर एक्सडवां- गुलहरिया ओवर ब्रिज के पास हादसे में मौत हो गई। उनकी गाड़ी की पीएनसी की लदी पिकअप से आमने सामने की टक्कर हो गयी। हादसे में उनके परिजन घायल हो गये।

स्थानीय ग्रामिणों व पुलिस के सहयोग से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए लक्ष्मीपुर सीएचसी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि लख्खी अग्रहरी की पत्नी व दो छोटे बच्चे खतरे से बाहर बताया गया। बताया जा रहा है कि लख्खी अग्रहरी अपने समधी के साथ एक घायल रिश्तेदार को देखने गोरखपुर जा रहे थे। हादसे के बाद कोहराम मच गया।

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