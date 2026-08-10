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Maharajganj News: ओवरस्पीडिंग पर पुलिस ने इंटरसेप्टर से 28 गाड़ियों का काटा चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज में यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फरेंदा-सोनौली अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। 120 किमी प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से चल रहे वाहनों को ट्रैक कर 28 चालान काटे गए। पुलिस ने चालक कार्रवाई के लिए वाहन रोकने की जरूरत नहीं पड़ी। चालक नियमों का पालन करने की अपील की गई।

Maharajganj News: ओवरस्पीडिंग पर पुलिस ने इंटरसेप्टर से 28 गाड़ियों का काटा चालान

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने व यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए यातायात पुलिस ने पुलिस ने रविवार को फरेंदा-सोनौली अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर इंटरसेप्टर वाहन से विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 120 किमी प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से फर्राटा भर रह वाहनों को इंटरसेप्टर वाहन ने ट्रैक कर लिया। इसके बाद पुलिस चालान काट दी।

विशेष चेकिंग अभियान का विवरण

अभियान के दौरान यातायात पुलिस प्रभारी अरूणेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहन में लगी स्पीड राडार गन के माध्यम से तेज गति से फर्राटा भर रहे वाहनों की स्पीड मापी। जैसे ही इंटरसेप्टर वाहन के करीब से तेज रफ्तार में गाड़ियां गुजर रही थी, वैसे ही उनका पूरा डिटेल राडार ट्रैक कर ट्रैफिक पुलिस को उपलब्ध करा देता था। इस दौरान निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुल 28 वाहनों का ओवरस्पीड में चालान किया गया व चालकों से 56 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। किसी भी वाहन को कार्रवाई के लिए रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ी।

सुरक्षित यात्रा के लिए यातायात पुलिस की अपील

यातायात चेकिंग के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया। पुलिस टीम ने वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, सीटबेल्ट व हेलमेट का प्रयोग करने तथा यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करने की अपील की। जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके व आमजन की यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सके।

मुख्य सवाल-जवाब

यातायात पुलिस ने किस हाईवे पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया?
यातायात पुलिस ने फरेंदा-सोनौली अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया।
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