Maharajganj News: घर से घाट तक लगा रहा तांता, पुलिस छावनी में तब्दील रहा सिसवा
Maharajganj News: महराजगंज, सिसवा में तीन किशोरों की डूबने से मौत हो गई। उनका शव अंतिम संस्कार के लिए उठाया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों में घटना के प्रति आक्रोश था और जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए थे।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। नगर पालिका परिषद सिसवा के मीराबाई नगर स्थित निर्माणाधीन अमृत सरोवर में डूबने से मृत तीन किशोरों का शव सोमवार की सुबह अंतिम संस्कार के लिए उठा तो हर किसी की आंखें भर आईं। मृत किशोरों के घर से लेकर खेखड़ा घाट तक लोगों का तांता लगा रहा। कड़ी सुरक्षा के बीच निकली किशोरों की अंतिम यात्रा में उमड़े लोगों में घटना को लेकर आक्रोश था। लोग लापरवाही को लेकर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई चाह रहे थे। इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की सूझबूझ और कार्रवाई के भरोसे पर लोग माने।
अंतिम संस्कार की व्यवस्था
सोमवार को भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच मृत किशोरों का खेखड़ा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। एक साथ तीनों की अर्थियां उठने और चिताएं जलने से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व दर्जाप्राप्त राज्यमंत्री सुशील कुमार टिबड़ेवाल ने मृतकों के परिजनों के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें इस दुख की घड़ी में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की।
सुरक्षा प्रबंध
कई थानों की फोर्स सहित पीएसी की रही तैनाती
एहतियात के तौर पर सिसवा में घुघली, भिटौली, श्यामदेउरवा, सिन्दुरिया, चौक थानों से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। वहीं पुलिस लाइन से डेढ़ सेक्शन पीएसी को बुलाया गया था।
सामान्य प्रश्न
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