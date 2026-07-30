Maharajganj News: मांगों को लेकर मुखर हुए माध्यमिक शिक्षक, डीआईओएस कार्यालय पर दिया धरना

Maharajganj News: महराजगंज में शिक्षक संघ ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और समस्याओं के समाधान के लिए वार्ता की मांग की। जिलाध्यक्ष ने वर्ष 2026 में घोषणा किए गए मुद्दों पर आंदोलन का संकेत दिया, यदि मांगे नहीं मानी गईं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को डीआईओएस कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। धरने के बाद शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीआईओएस को दिया। साथ ही लंबित समस्याओं के समाधान के लिए संगठन के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता कराने की मांग भी की।

धरना और ज्ञापन जिलाध्यक्ष ताज अजय श्रीवास्तव ने कहा कि 6, 7 व 8 मई 2026 को गोरखपुर के रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित तीन दिवसीय प्रांतीय महाधिवेशन में प्रदेशभर से आए हजारों शिक्षक प्रतिनिधियों ने शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की थी। महाधिवेशन में पारित 21 सूत्रीय मांगों को प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत जिला स्तर से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा रहा है। मांग नहीं माना गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कहा कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय लंबे समय से उपेक्षा के शिकार हैं। शिक्षकों की सेवा संबंधी अनेक समस्याएं वर्षों से लंबित हैं, जिससे शिक्षण व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। सरकार को शिक्षा और शिक्षकों के हित में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।

सकारात्मक पहल की आवश्यकता जिलामंत्री अरूण कुमार सिंह ने कहा कि यदि सरकार ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन को और तेज करेगा। कोषाध्यक्ष नंदलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह संगठन के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल से शीघ्र वार्ता करें। धरने में शिक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, पदोन्नति व्यवस्था को प्रभावी बनाने, प्रधानाचार्य पदों पर तदर्थ पदोन्नति, ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया की विसंगतियां दूर करने तथा शिक्षा विभाग में ई-फाइलिंग व्यवस्था लागू करने की मांग की है।

अन्य महत्वपूर्ण मांगें इसके साथ ही राज्य शिक्षा आयोग के गठन, 18 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के दायरे में लाने, स्ववित्तपोषित विद्यालयों के शिक्षकों को सेवा सुरक्षा, जीपीएफ खातों का ऑनलाइन संचालन, कला, संगीत, व्यायाम एवं भाषा शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर पदोन्नति, सामूहिक बीमा योजना बहाल करने, एनपीएस से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण, विनियमित शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ, ग्रीष्मावकाश में कराए गए सरकारी कार्य के बदले अर्जित अवकाश, शिक्षकों के लिए 14 दिन का विशेष शोक अवकाश, विद्यालयों में अवैध शुल्क वसूली पर रोक, प्रधानाध्यापकों के पदनाम एवं वेतनमान में संशोधन, अल्पसंख्यक विद्यालयों में सेवा नियमावली लागू करने तथा वेतन संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की है। इस दौरान अभयानंद तिवारी, शैलेष गौतम, रमेश चौधरी, अनिल वर्मा, अखिलेश चौबे, शैलेष विश्वकर्मा, सूर्यप्रकाश राय आदि मौजूद रहे।