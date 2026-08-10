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Maharajganj News: उमस ने बढ़ाई बेचैनी, 34 डिग्री पहुंचा पारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज में मौसम का मिजाज तल्ख बना रहा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। बारिश न होने से किसानों को फसलों के लिए बारिश का इंतजार है। मौसम विज्ञानी के अनुसार, आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है।

Maharajganj News: उमस ने बढ़ाई बेचैनी, 34 डिग्री पहुंचा पारा

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। रविवार को मौसम का मिजाज तल्ख रहा। सुबह से ही वातावरण में उमस बनी रही और दिन चढ़ने के साथ गर्मी का असर बढ़ता गया। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चिलचिलाती धूप के साथ हवा में नमी अधिक होने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशानी हुई।

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किसानों को झमाझम बारिश का इंतजार

सुबह के समय आसमान में हल्के बादल नजर आए, लेकिन बारिश नहीं होने से मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आया। दोपहर होते-होते धूप तेज हो गई। इसके साथ ही वातावरण में चिपचिपाहट बढ़ गई। पिछले कुछ दिनों से जिले में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी धूप तो कभी बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो रही है। रविवार को बारिश नहीं होने के कारण वातावरण में मौजूद नमी गर्मी के साथ मिल गई। इससे उमस और बढ़ गई।

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मौसम विज्ञानी ने जताई बदलाव की संभावना

उमस और गर्मी के बीच किसानों को अब अच्छी बारिश का इंतजार है। धान समेत खरीफ की अन्य फसलों के लिए इस समय पर्याप्त नमी जरूरी है। खेतों में खड़ी फसल को बारिश मिलने से फायदा होगा। किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। कई इलाकों में किसान सिंचाई के सहारे फसलों में नमी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।

जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज महराजगंज में तैनात मौसम विज्ञानी डॉ. दिवाकर सिंह ने बताया कि वातावरण में नमी अधिक होने के कारण उमस का प्रभाव बढ़ा है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने से गर्मी का असर बना हुआ है। नमी और तापमान के कारण लोगों को चिपचिपी गर्मी महसूस हो रही है। आने वाले दिनों में स्थानीय स्तर पर बादलों के बनने की स्थिति में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है।

सामान्य प्रश्न

महराजगंज में अधिकतम तापमान कितना है?
महराजगंज में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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