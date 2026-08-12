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Maharajganj News: विद्यार्थियों के लिए खतरा बनी खुली नाली, स्लैब की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज के नगर पंचायत घुघली में सेंट्रल बैंक रोड पर एंग्लो संस्कृत इंटरमीडिएट कॉलेज के पास एक खुली नाली के कारण छात्र-छात्राओं को समस्या हो रही है। बाउंड्रीवाल के सामने नाली के खुला रहने से छात्रों के चोटिल होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। विद्यालय प्रशासन ने नगर प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग की है।

Maharajganj News: विद्यार्थियों के लिए खतरा बनी खुली नाली, स्लैब की मांग

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। नगर पंचायत घुघली के गांधी नगर स्थित सेंट्रल बैंक रोड से एंग्लो संस्कृत इंटरमीडिएट कॉलेज जाने वाली मुख्य नाली पर स्लैब न ढके होने से छात्र-छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय की बाउंड्रीवाल के ठीक सामने नाली खुली होने के कारण आए दिन छात्र उसमें गिरकर चोटिल हो रहे हैं।विद्यालय के प्रधानाचार्य होसिला प्रसाद ने बताया कि सेंट्रल बैंक रोड पर नाली के ऊपर कुछ दूरी तक स्लैब लगाया गया है, लेकिन विद्यालय की बाउंड्रीवाल के सामने वाले हिस्से को खुला छोड़ दिया गया। इसके आगे फिर से नाली पर स्लैब बना हुआ है।

केवल स्कूल के सामने का हिस्सा खुला रहने से रोजाना आने-जाने वाले छात्र सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं और हादसे का शिकार बन रहे हैं। शिक्षक चंद्रमौली मिश्रा ने बताया कि नगर प्रशासन से कई बार नाली पर स्लैब ढंकवाने की मांग की गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही हाथ लगा। उन्होंने नगर प्रशासन से अविलंब नाली पर स्लैब लगवाकर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की है।

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