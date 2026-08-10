Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Maharajganj News: सोहगीबरवा में पानी कम होने के बाद भी ग्रामीण परेशान हाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

Maharajganj News: सोहगीबरवा और आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी कम होने के बावजूद ग्रामीणों को आना-जाना करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नारायणी नदी के उफान के कारण सडकें बर्बाद हो गई हैं और ग्रामीणों को पैदल चलना पड़ रहा है। इलाज के अभाव में जरूरतमंद व्यक्ति को मुश्किल होती है।

Maharajganj News: सोहगीबरवा में पानी कम होने के बाद भी ग्रामीण परेशान हाल

Maharajganj News: सोहगीबरवा, हिन्दुस्तान संवाद। निचलौल ब्लॉक के सुदूरवर्ती ग्राम सोहगीबरवा, भोथहा और शिकारपुर के अलावा कुशीनगर जनपद के चार ग्राम सभा में बाढ़ का पानी कम होने के बाद भी ग्रामीणों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। इन गांवों के लोगों को अभी भी आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आवागमन की स्थिति में सुधार न होने से इसका असर ग्रामीणों की दिनचर्या पर पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें:Banka News: नदी की धारा पर अतिक्रमण का कब्जा, ओढ़नी का बहाव बन रहा मुसीबत

बाढ़ के कारण यात्रा में कठिनाई

पिछले दिनों नारायणी नदी के वाल्मीकि नगर बैराज से 2 लाख 600 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नारायणी (गण्डक) नदी अपने उफान पर आ गई थी। नेपाल के पहाड़ों पर हुई लगातार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था, इससे सोहगीबरवां समेत नदी पार के सभी गांव बाढ़ के पानी से घिर गए थे। नदी का पानी बढ़ने के कारण रोहुआ नाला भी उफान पर आ गया था। इससे इन गांवों को जाने वाला रास्ता कई स्थानों पर कट गया। सोहगीबरवा के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि विनय सिंह ने बताया कि पानी के कटाव के कारण रास्ता चलने लायक नही है लोग दो से तीन किलोमीटर पैदल चल रहे है।

ये भी पढ़ें:Purnia News: कारी कोसी के जलस्तर में वृद्धि से सोहरा दियारा गांव का सड़क संपर्क भंग

प्रभावित जीवनशैली

रास्ता कट जाने के करण जगह जगह पानी लग गया है अगर कोई बीमार पड़ जाय तो इलाज के अभाव में दम तोड़ देगा। वही शिकारपुर के रंजन , भोथहा के प्रभु निषाद ने कहा कि अगर किसी जरूरी कार्य के लिए हम लोग घर से निकल रहे है तो मटीअरवा से रोहुआ नाला तक पैदल चलना पड़ रहा है, जहां भी पानी भरा है वहां नाव का सहारा लेना मजबूरी है। इससे दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है।

प्रश्न और उत्तर

ग्रामीणों को यात्रा करने में क्या समस्याएं आ रही हैं?
ग्रामीणों को अभी भी आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और कई स्थानों पर रास्ता कट गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News Maharajganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।