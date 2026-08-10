Maharajganj News: सोहगीबरवा में पानी कम होने के बाद भी ग्रामीण परेशान हाल

Maharajganj News: सोहगीबरवा और आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी कम होने के बावजूद ग्रामीणों को आना-जाना करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नारायणी नदी के उफान के कारण सडकें बर्बाद हो गई हैं और ग्रामीणों को पैदल चलना पड़ रहा है। इलाज के अभाव में जरूरतमंद व्यक्ति को मुश्किल होती है।

Maharajganj News: सोहगीबरवा, हिन्दुस्तान संवाद। निचलौल ब्लॉक के सुदूरवर्ती ग्राम सोहगीबरवा, भोथहा और शिकारपुर के अलावा कुशीनगर जनपद के चार ग्राम सभा में बाढ़ का पानी कम होने के बाद भी ग्रामीणों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। इन गांवों के लोगों को अभी भी आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आवागमन की स्थिति में सुधार न होने से इसका असर ग्रामीणों की दिनचर्या पर पड़ रहा है।

बाढ़ के कारण यात्रा में कठिनाई पिछले दिनों नारायणी नदी के वाल्मीकि नगर बैराज से 2 लाख 600 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नारायणी (गण्डक) नदी अपने उफान पर आ गई थी। नेपाल के पहाड़ों पर हुई लगातार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था, इससे सोहगीबरवां समेत नदी पार के सभी गांव बाढ़ के पानी से घिर गए थे। नदी का पानी बढ़ने के कारण रोहुआ नाला भी उफान पर आ गया था। इससे इन गांवों को जाने वाला रास्ता कई स्थानों पर कट गया। सोहगीबरवा के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि विनय सिंह ने बताया कि पानी के कटाव के कारण रास्ता चलने लायक नही है लोग दो से तीन किलोमीटर पैदल चल रहे है।

प्रभावित जीवनशैली रास्ता कट जाने के करण जगह जगह पानी लग गया है अगर कोई बीमार पड़ जाय तो इलाज के अभाव में दम तोड़ देगा। वही शिकारपुर के रंजन , भोथहा के प्रभु निषाद ने कहा कि अगर किसी जरूरी कार्य के लिए हम लोग घर से निकल रहे है तो मटीअरवा से रोहुआ नाला तक पैदल चलना पड़ रहा है, जहां भी पानी भरा है वहां नाव का सहारा लेना मजबूरी है। इससे दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है।