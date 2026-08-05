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Maharajganj News: बालिका मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए जिला ट्रायल छह को होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। प्रदेश स्तरीय जूनियर बालिका मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए महराजगंज जनपद की टीम का चयन 6 अगस्त को किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी 7 अगस्त को गोरखपुर में मंडलीय ट्रायल में भाग लेंगी। यह प्रतियोगिता 10 से 13 अगस्त 2026 तक वाराणसी में आयोजित होगी।

Maharajganj News: बालिका मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए जिला ट्रायल छह को होगा

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। प्रदेश स्तरीय जूनियर बालिका मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए महराजगंज जनपद की टीम का चयन छह अगस्त को किया जाएगा। जिला स्तरीय चयन/ट्रायल का आयोजन सुबह 11 बजे से होगा। चयनित खिलाड़ी सात अगस्त को गोरखपुर में होने वाले मंडलीय ट्रायल में हिस्सा लेंगी। यह जानकारी जिला खेल अधिकारी सरिता रानी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।

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चयन प्रक्रिया

उन्होंने बताया कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर राज्य स्तरीय जूनियर बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए जिला एवं मंडल स्तर पर चयन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। जिला स्तर पर केवल महराजगंज की खिलाड़ी भाग लेंगी, जबकि मंडलीय ट्रायल में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज जनपद की चयनित खिलाड़ी शामिल होंगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 10 से 13 अगस्त 2026 तक वाराणसी में होगा। प्रतियोगिता में 44-46 किलोग्राम, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-57, 57-60, 60-63, 63-66, 66-70, 70-75, 75-80 तथा 80 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग शामिल हैं।

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योग्यता और दस्तावेज

जिला खेल अधिकारी ने बताया कि ट्रायल में भाग लेने वाली खिलाड़ियों का जन्म 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2011 के बीच होना चाहिए। आयु प्रमाण के लिए हाईस्कूल प्रमाणपत्र, आधार कार्ड अथवा नगर निकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। उन्होंने जिले के सभी विद्यालयों एवं खेल प्रशिक्षकों से अधिक से अधिक बालिका खिलाड़ियों को चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग कराने की अपील की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जूनियर बालिका मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए चयन कब होगा?
चयन छह अगस्त को किया जाएगा।
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