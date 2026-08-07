Maharajganj News: अब कस्तूरबा स्कूल में मशीन बनेगी रोटी, होगी आसानी
Maharajganj News: महराजगंज के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में छात्राओं को समय पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए रोटी बनाने की मशीन स्थापित की जाएगी। पहले चरण में सदर के विद्यालय में इसे लगाया गया है। कुल 13 विद्यालयों में यह योजना लागू की जाएगी, जिससे भोजन की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी।
Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रहने वाली छात्राओं को समय पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही सभी विद्यालयों पर रोटी मेकिंग मशीनों की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में सदर के कस्तूरबा विद्यालय में यह रोटी मेकिंग मशीन से रोटी बनाने की शुरुआत हो गई है। जिले के सभी विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से रोटी मेकिंग मशीन लगाई जाएगी।
विद्यालयों की संख्या
जनपद में कुल 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं। इनमें से सदर स्थित विद्यालय में रोटी मेकिंग मशीन स्थापित कर दी गई है, जबकि अब शेष 12 विद्यालयों में भी मशीन लगाने की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक विद्यालय में करीब 100 छात्राएं आवासीय सुविधा के साथ अध्ययनरत हैं। इनके भोजन की व्यवस्था के लिए तीन रसोइयों की तैनाती की गई है। लेकिन एक साथ इतनी अधिक छात्राओं के लिए हाथ से रोटियां बनाना समय लेने वाला और श्रमसाध्य कार्य होता है। कई बार भोजन परोसने में भी देरी हो जाती है।
नई व्यवस्था का लाभ
डीसी बालिका अमन कुमार ने बताया कि रोटी मेकिंग मशीन से विद्यालयों की भोजन व्यवस्था और अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनेगी। सदर विद्यालय में रोटी मेकिंग मशीन के सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद अब इसे जिले के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है। मशीन स्थापित होने के बाद भोजन व्यवस्था में गुणवत्ता के साथ-साथ समयबद्धता भी सुनिश्चित होगी।
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