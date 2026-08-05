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Maharajganj News: सपा नेता ने शोकाकुल परिवारों को बंधाया ढांढस, दी आर्थिक मदद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: समाजवादी पार्टी के नेता सुरेंद्र कुमार भारती ने मिठौरा बाजार में शोकाकुल परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना तथा आर्थिक सहायता दी। प्रदीप कुमार भारती की हाईटेंशन तार से हुई मौत के बाद परिवार को 5000 रुपये की सहायता दी गई। उन्होंने प्रशासन से सरकारी मदद दिलाने की भी मांग की।

Maharajganj News: सपा नेता ने शोकाकुल परिवारों को बंधाया ढांढस, दी आर्थिक मदद

Maharajganj News: मिठौरा बाजार, हिन्दुस्तान संवाद। समाजवादी पार्टी के नेता सुरेंद्र कुमार भारती ने मंगलवार को क्षेत्र के दो शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी व आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को सरकारी मदद दिलाने की मांग की।सपा नेता दरहटा टोला लालपुर निवासी मृतक प्रदीप कुमार भारती के घर पहुंचे। प्रदीप की महराजगंज में काम के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई थी। परिजनों द्वारा 30 घंटे बीतने के बाद भी सहायता न मिलने की बात कहने पर उन्होंने एडीएम डॉ. प्रशांत कुमार से दूरभाष पर वार्ता कर आपदा कोष से मदद दिलाने की मांग की।

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श्रम प्रवर्तन अधिकारी से बातचीत कर मकान मालिक पर एफआईआर कराने का आग्रह किया।उन्होंने पीड़ित परिवार को पांच हजार रुपये दिए। इसके बाद वे नदुआ गांव पहुंचे, जहां फंदे से लटके मिले युवक रमेश चौहान के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए चार हजार रुपये की सहायता दी। इस दौरान फिरोज आलम, अरमान, सदरेआलम, गणेश यादव, शिब्बन यादव, तिलकधारी, पंकज, सोनू गुप्ता, प्रदीप भारती व बबलू भारती मौजूद रहे।

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