Maharajganj News: रोटरी क्लब ने चलाया पौधरोपण अभियान, पर्यावरण संरक्षण के प्रति किया जागरूक
Maharajganj News: रोटरी क्लब महराजगंज ने बुधवार को बागापार चौराहे के आसपास 'पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में लोगों को पौधों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। अध्यक्ष हमीदुल्लाह खान ने कहा कि प्रदूषण से बचने का सर्वोत्तम उपाय पौधारोपण है।
Maharajganj News: महराजगंज, वरिष्ठ संवाददाता। रोटरी क्लब महराजगंज की ओर से बुधवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बागापार चौराहे के आसपास पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया l पौधरोपण करने के साथ लोगों को पौधों की सुरक्षा करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने के लिए जागरूक किया गया।क्लब के अध्यक्ष हमीदुल्लाह खान, सचिव आत्माराम गुप्ता, कोषाध्यक्ष पंकज मौर्य, चार्टर अध्यक्ष विन्ध्यवासिनी सिंह, कार्यक्रम सह संयोजक विजय सिंह संत, डॉ. सलीम खान, डॉ. राजीव मद्धेशिया, डॉ. जैनुल आबेदिन, देवेश पांडेय, महेंद्र प्रताप सिंह, रवि गोयनका, हरिकेश बहादुर सिंह, इशरत जावेद फारुकी, साजिद अहरारी, सद्दाम हुसैन, संयोजक अजय कुमार एवं श्याम बिहारी, डॉ. अमित श्रीवास्तव ने पौधरोपण किया।
अध्यक्ष हमीदुल्लाह खान ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण से बचने का सर्वोत्तम मार्ग पौधारोपण ही है।चार्टर अध्यक्ष विन्ध्यवासिनी सिंह ने कहा कि प्रति वर्ष रोटरी क्लब महराजगंज अपने सत्र का आरंभ अधिकतर पौधरोपण कार्यक्रम से करता रहा है। सचिव आत्माराम गुप्ता ने कहा कि हमें खुद पौधे लगाने के साथ-साथ लोगों को भी जागरुक करना है, ताकि और अधिक पौधे लगाए जा सके। कार्यक्रम के अंत में सह संयोजक विजय सिंह संत ने सभी का आभार जताया।
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