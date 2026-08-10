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Maharajganj News: नौतनवा विधायक ने सीसी मार्ग निर्माण कार्य का किया शिलान्यास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज में नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने लक्ष्मीपुर विकासखंड के गांव पैसिया से बैजनाथपुर संपर्क मार्ग पर सीसी रोड का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क निर्माण से ग्रामीणों का आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा। स्थानीय व्यापार को भी नया बल मिलेगा।

Maharajganj News: नौतनवा विधायक ने सीसी मार्ग निर्माण कार्य का किया शिलान्यास

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने रविवार को लक्ष्मीपुर विकासखंड के ग्राम पैसिया उर्फ कोनघुसरी से बैजनाथपुर उर्फ चरका संपर्क मार्ग पर निर्मित होने वाले सीसी रोड का शिलान्यास किया। सड़क का निर्माण होने से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का आवागमन सुगम होगा।शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक ऋषि त्रिपाठी ने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और अंतिम व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़कर आवागमन को सुगम बनाना बेहद जरूरी है, जिससे क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण से केवल आवाजाही आसान होगी, बल्कि स्थानीय व्यापार व विकास को भी नई गति मिलेगी।

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उन्होंने समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कार्य का भरोसा दिया। इस अवसर पर पप्पू पांडेय, राजेश यादव, संतोष पांडेय, रामअचल, चंद्र प्रकाश मिश्रा, मदन राजभर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।

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