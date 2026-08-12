Maharajganj News: टीकाकरण की डोज में न छूटे कोई बच्चा, पोर्टल फीडिंग पर भी सख्ती

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। सीएचसी सदर के सभागार में डिप्टी सीएमओ/अधीक्षक डॉ. केपी सिंह की

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। सीएचसी सदर के सभागार में डिप्टी सीएमओ/अधीक्षक डॉ. केपी सिंह की अध्यक्षता में सदर ब्लॉक की एएनएम, सीएचओ व डिलीवरी प्वाइंट की स्टाफ नर्स की समीक्षा बैठक हुई। मंडलीय एनएचएम टीम ने यू-विन व एचएमआईएस पोर्टल पर दर्ज रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों की समीक्षा की और कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में सुधार के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य कर्मियों की समीक्षा डिविजनल प्रोग्राम मैनेजर अरविंद पांडेय ने एएनएम को टीकाकरण समेत विभिन्न योजनाओं की ऑनलाइन फीडिंग समय से करने को कहा। डिप्टी सीएमओ डॉ. केपी सिंह ने सभी गर्भवती महिलाओं की ई-कवच पर शत-प्रतिशत फीडिंग तथा टीकाकरण के बाद उसी दिन यू-विन पोर्टल पर विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए। आरसीएच रजिस्टर पूर्ण रखने, आशा डायरी व हेड काउंट सर्वे की जांच करने पर भी जोर दिया गया।

टीकाकरण पर जोर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भागवत सिंह ने जीरो डोज बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण कराने तथा नौ से 12 माह व 16 से 24 माह के बच्चों की निर्धारित खुराकें पूरी कराने के निर्देश दिए। बैठक में सरकार के इस वर्ष जीरो डोज बच्चों की संख्या 30 प्रतिशत तक घटाने के लक्ष्य की जानकारी दी गई। सीएचओ को प्रतिदिन वेलनेस गतिविधि, स्वास्थ्य सलाह व फुटफॉल की रिपोर्ट दर्ज करने को कहा गया। मंडलीय टीम के राजीव रंजन, हेमंत चौबे और राजीव ने यू-विन व मंत्रा एप संबंधी जानकारी दी।

बैठक में उपस्थित लोग इस दौरान बीपीएम सूर्य प्रताप सिंह, बीसीपीएम लवली वर्मा, सीएचओ ममता, नीला, राधिका, उमाशंकर, दीपशिखा, आरती, रागिनी, पिंकी, पूनम, एएनएम अनुराधा सिंह, साधना मद्देशिया, वंदना भारती, पुनीता, प्रतिमा, पुष्पा, अनीता यादव, बबीता यादव, मंजू यादव, मधु, विजयलक्ष्मी राय, रेखा आदि लोग मौजूद रहीं।