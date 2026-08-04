Maharajganj News: जर्जर ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन
Maharajganj News: महाराजगंज में जर्जर ट्रांसफार्मर से परेशान उपभोक्ताओं ने विद्युत उपकेंद्र पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने हाई-कैपेसिटी ट्रांसफार्मर की मांग की, क्योंकि जर्जर ट्रांसफार्मर के कारण लो-वोल्टेज और उपकरण खराब हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जर्जर ट्रांसफार्मर से लो-वोल्टेज की मार झेल रहे उपभोक्ताओं का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। विद्युत उपकेंद्र पर प्रदर्शन कर जर्जर ट्रांसफार्मर की जगह उच्च क्षमता का नया ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने की मांग की। मांगों पर त्वरित पहल नही होने पर भटहट(कतरारी) से लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की चेतावनी दी।विद्युत उपकेंद्र भटहट में प्रदर्शन कर रहे कतरारी क्षेत्र ग्राम ऊटी टोला लिखिअहवा के लोगों का कहना था कि टोला में लगे 25 केवीए ट्रांसफार्मर पर दोगुना कनेक्शन जारी कर दिया गया है। ऐसे में ओवरलोड चल रहा ट्रांसफार्मर जर्जर हो गया है। जर्जर ट्रांसफार्मर से आए दिन फाल्ट हो रहा है।
इतना ही नही लो-वोल्टेज के चलते घर में लगे बिजली उपकरण शो-पीस बनकर रह गए हैं। जर्जर ट्रांसफार्मर की जगह उच्च क्षमता का नया ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के लिए करीब एक वर्ष से मांग की जा रही है। लेकिन जिम्मेदार उनके आवेदन को ठंडे बस्ते में डाल दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिते जून में ट्रांसफार्मर का एक फेस खराब हो गया। गांव में दो फेस में बिजली दौड़ रही है। लोड अधिक होने के चलते तार टूटकर गिरने की आशंका अधिक हो गई है। शिकायत के बाद भी नही फेस ठीक किया गया और नही उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर ही शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर नही लगने पर ग्रामीण भटहट से लेकर जिला मुख्यालय तक प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। प्रदर्शन में राजेश पासवान, नारी सिंह, राजेंद्र पांडेय, महमूद शेख, हारून, चंद्रदेव, अमीरुद्दीन और चिंतामणि चौहान कई ग्रामीण शामिल रहे।
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