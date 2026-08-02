Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Maharajganj News: बेदखली नोटिस के विरोध में त्रिलोकपुर के लोगों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

Maharajganj News: महराजगंज के त्रिलोकपुर गाँव के निवासियों ने मकान खाली करने के नोटिस के खिलाफ विरोध किया। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। निवासियों का आरोप है कि वे वर्षों से यहां स्थायी रूप से रह रहे हैं और उन्हें नियमितीकरण की प्रक्रिया के तहत भूमि का पट्टा दिया जाए।

बेदखली नोटिस के विरोध में त्रिलोकपुर के लोगों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
बेदखली नोटिस के विरोध में त्रिलोकपुर के लोगों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। नगर पंचायत सोनौली के ग्राम त्रिलोकपुर के पुराने निवासियों को मकान खाली करने के लिए जारी किए गए नोटिस के विरोध में लोगों ने एसडीएम को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार कर्ण सिंह को सौंपा। इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। लोगों ने बताया कि सुभाष नगर में वे लंबे समय से गाटा संख्या 458, 383, 459 व 203 की भूमि पर पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं। अधिकांश परिवार वर्ष 2006 से पहले से ही यहां निवास कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत सोनौली के गठन के बाद से उनसे लगातार गृहकर और जलकर की वसूली भी की जा रही है।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: अपर बाजार के 15 भवनों-दुकानों को 3 दिन में खाली करने के निर्देश

आरोप है कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी की ओर से सात दिन में मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है। लोगो ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए कहा कि नोटिस में बेदखली की स्पष्ट धारा का उल्लेख नहीं किया गया है। कहा कि नगर पंचायत में शामिल होने के बाद भी पात्र गरीब परिवारों के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। बेदखली नोटिस के आधार पर किसी भी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक यथास्थिति बनाए रखने की मांग की। साथ ही पात्र परिवारों को नियमानुसार भूमि का संक्रमणीय भूमिधरी पट्टा देने की मांग की गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News Maharajganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।