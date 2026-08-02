Maharajganj News: बेदखली नोटिस के विरोध में त्रिलोकपुर के लोगों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
Maharajganj News: महराजगंज के त्रिलोकपुर गाँव के निवासियों ने मकान खाली करने के नोटिस के खिलाफ विरोध किया। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। निवासियों का आरोप है कि वे वर्षों से यहां स्थायी रूप से रह रहे हैं और उन्हें नियमितीकरण की प्रक्रिया के तहत भूमि का पट्टा दिया जाए।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। नगर पंचायत सोनौली के ग्राम त्रिलोकपुर के पुराने निवासियों को मकान खाली करने के लिए जारी किए गए नोटिस के विरोध में लोगों ने एसडीएम को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार कर्ण सिंह को सौंपा। इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। लोगों ने बताया कि सुभाष नगर में वे लंबे समय से गाटा संख्या 458, 383, 459 व 203 की भूमि पर पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं। अधिकांश परिवार वर्ष 2006 से पहले से ही यहां निवास कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत सोनौली के गठन के बाद से उनसे लगातार गृहकर और जलकर की वसूली भी की जा रही है।
आरोप है कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी की ओर से सात दिन में मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है। लोगो ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए कहा कि नोटिस में बेदखली की स्पष्ट धारा का उल्लेख नहीं किया गया है। कहा कि नगर पंचायत में शामिल होने के बाद भी पात्र गरीब परिवारों के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। बेदखली नोटिस के आधार पर किसी भी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक यथास्थिति बनाए रखने की मांग की। साथ ही पात्र परिवारों को नियमानुसार भूमि का संक्रमणीय भूमिधरी पट्टा देने की मांग की गई है।
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