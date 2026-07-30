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Maharajganj News: लो वोल्टेज समस्या को लेकर नाराजगी, एक्सईएन को बताई समस्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: नौतनवा कस्बे के हमीद नगर मोहल्ले के निवासियों ने भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल की अगुवाई में विद्युत विभाग के अधिकारियों से लो वोल्टेज की समस्या का समाधान मांगा। वहाँ के लोगों का कहना है कि यह समस्या उनके जीवन को प्रभावित कर रही है और गर्मी के बीच पानी की भी कमी हो रही है।

Maharajganj News: लो वोल्टेज समस्या को लेकर नाराजगी, एक्सईएन को बताई समस्या

Maharajganj News: नौतनवा, हिन्दुस्तान संवाद। नौतनवा कस्बे के हमीद नगर मोहल्ले के लोगों ने भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता से मिलकर लो वोल्टेज की समस्या बताई। इस समस्या से नाराजगी जताते हुए पत्रक देकर इससे निजात दिलाने की मांग की। कहा कि इस समस्या से लोगों का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।लोगों का कहना है कि वार्ड में दलित परिवारों की संख्या अधिक है। हजारों की आबादी वाले मोहल्ले में लो वोल्टेज की समस्या ने सभी को एक बड़ी मुसीबत में डाल रखा है। बिजली आपूर्ति होने के दौरान भी पंखा रेंगता रहता है। घरों में अन्य उपकरण ठप पड़ चुके हैं।

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सबसे अधिक समस्या पानी के लिए हो रही है।इस भीषण गर्मी को देखते हुए लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने की मांग की। लोगों का कहना रहा कि यदि मोहल्ले में ढाई सौ केवीए का ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। इस दौरान अमन, अंकुर, बलिराम, किशन, भोला, उमेश, सीताराम, अभय श्रीवास्तव, गोपी आदि लोग मौजूद रहे।

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