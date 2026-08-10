Maharajganj News: शहर में आनंदमार्ग आश्रम के पास दिखा अजगर, भीड़ देख स्टोर रूम में घुसा
Maharajganj News: महराजगंज में चिउरहा नहर पुल के पास एक अजगर देखा गया। स्थानीय लोग इसकी जानकारी पाकर इकट्ठा हो गए। अजगर ने आश्रम के स्टोर रूम में घुसकर अपना निवास बना लिया, जिसके बाद सूचना वन विभाग को दी गई। रविवार को भी यहाँ अजगर का बच्चा देखा गया था।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। महराजगंज शहर में सोमवार सुबह करीब 10 बजे शास्त्रीनगर वार्ड में चिउरहा नहर पुल के पास आनंदमार्ग आश्रम के समीप एक अजगर दिखाई दिया। अजगर को देखते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोगों के शोरगुल से घबराकर अजगर रेंगते हुए पास स्थित आश्रम के स्टोर रूम में जा घुसा। अजगर के स्टोर रूम में घुसते ही लोगों ने तुरंत दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वन विभाग को सूचना दी। स्टोर रूम पर छत न होने के कारण अंदर मौजूद अजगर लोगों को आसानी से नजर आ रहा था, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम जुटा रहा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर के रेस्क्यू की कवायद शुरू की। डीएफओ निरंजन सुर्वे ने बताया कि वनकर्मियों को मौके पर भेजा गया है। अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा。
कांशीराम आवास के पास दिखा था अजगर का बच्चा
शहर में अजगर मिलने का यह लगातार दूसरा मामला है। रविवार को भी चिउरहा नहर पुल के पास कांशीराम आवास के समीप बरगद के पेड़ पर अजगर का एक बच्चा दिखाई दिया था, जिसकी जानकारी सोमवार को सामने आई। रविवार को सूचना मिलने पर पहुंचे वन्यजीव रक्षक रामबचन साहनी ने अजगर के बच्चे को सुरक्षित रेस्क्यू कर दक्षिणी चौक रेंज के जंगल में छोड़ दिया था।
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