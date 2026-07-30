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Maharajganj News: नामांकन एक को व तीन को नाम वापसी ले सकेंगे प्रत्याशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ जिला कार्यकारिणी चुनाव को लेकर सीएमओ

Maharajganj News: नामांकन एक को व तीन को नाम वापसी ले सकेंगे प्रत्याशी

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ जिला कार्यकारिणी चुनाव को लेकर सीएमओ कार्यालय सभागार में बैठक हुई। बैठक में चार अगस्त को होने वाले कार्यकारिणी चुनाव के लिए नामांकन और नाम वापसी की तारीख की घोषण की गई।जिला चुनाव अधिकारी एसीएमओ डॉ. प्रदीप ने कहा कि चार अगस्त को कार्यकारिणी पदाधिकारियों की चुनाव निर्धारित है। सात पदों पर चुनाव होना है। इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महिला, सचिव, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, वित्त सचिव, सम्पादक का एक-एक पद और उपाध्यक्ष सामान्य के दो पदों पर चुनाव होगा। चुनाव के लिए एक अगस्त को नामांकन दाखिला होगा और तीन को नाम वापस ले सकेंगे।

सीएमओ कार्यालय सभागार में चार अगस्त को दो बजे से लेकर पांच बजे तक मतदान होगा। डिप्टी सीएमओ डॉ. अखिलेश कुमार यादव रिटर्निंग आफिसर नामित किया गया है। बैठक में जिला चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर के अलावा एसीएमओ डॉ. वीरेंद्र आर्या, डिप्टी सीएमओ डॉ. केपी सिंह, डिप्टी सीएमओ डॉ. नीरज लाल कन्नौजिया, डिप्टी सीएमओ डॉ. वीरविक्रम सिंह आदि मौजूद रहे।

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