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Maharajganj News: खजनी के मासूम वैभव की हत्या के विरोध में सर्राफा व्यापारियों ने निकाला कैंडल मार्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: गोरखपुर के खजनी क्षेत्र में मासूम वैभव की हत्या के विरोध में सर्राफा व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकाला। व्यापारियों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषी को कठोर सजा दिलाने की मांग की। मार्च में शामिल लोगों ने सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हो।

खजनी के मासूम वैभव की हत्या के विरोध में सर्राफा व्यापारियों ने निकाला कैंडल मार्च
खजनी के मासूम वैभव की हत्या के विरोध में सर्राफा व्यापारियों ने निकाला कैंडल मार्च

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। गोरखपुर जनपद के खजनी क्षेत्र में मासूम वैभव की पड़ोसी द्वारा की गई हत्या के विरोध में रविवार की शाम को कोल्हुई कस्बे के सर्राफा व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान व्यापारियों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषी को जल्द से जल्द कठोरतम सजा दिलाने की मांग की। कैंडल मार्च कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर निकला। व्यापारियों के हाथों में मोमबत्तियां और न्याय की मांग वाले पोस्टर थे। मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि मासूम के साथ हुई इस निर्मम घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की कि आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे फांसी जैसी कठोर सजा दिलाई जाए।

ताकि से भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस अवसर पर सर्राफा व्यापारियों ने मृतक वैभव की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कैंडल मार्च में संतोष वर्मा, मनोज वर्मा, विनोद वर्मा, अमित वर्मा, पप्पू वर्मा, वैजनाथ वर्मा, चुन्नी अख्तर, पवन वर्मा, प्रदीप अख्तर, जवाहर वर्मा, प्रमोद वर्मा, पप्पू वर्मा, सूरज वर्मा, मनोज वर्मा, विवेक वर्मा, राहुल वर्मा, मुकेश वर्मा समेत बड़ी तमाम लोग मौजूद रहे।

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