Maharajganj News: अघोषित बिजली कटौती के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन

व्यापारियों की मांगें

संयुक्त व्यापारी मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना था कि उद्योग और व्यापार पूरी तरह बिजली पर निर्भर हैं। लेकिन आदेश के बाद भी जिम्मेदार शेड्यूल के हिसाब से बिजली आपूर्ति कर रहे हैं। हर दो घंटे पर बिजली गुल हो जा रही है। इससे व्यापारियों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। शिकायत के बाद भी जिम्मेदार बिजली कटौती बंद नही कर रहे हैं। संयुक्त व्यापारी मोर्चा के संयोजक पशुपतिनाथ गुप्त ने कहा कि फाल्ट के नाम पर कई घंटे बिजली आपूर्ति ठप कर दी जा रही है। हर दिन घंटों बिजली कटौती से उत्पादन ठप हो जाता है। बिजली संकट से उद्यमियों के साथ-साथ कर्मचारियों और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। महामंत्री दामोदर गोयल ने कहा कि बिजली अधिकारियों से कटौती बंद करने के लिए कई बार आवेदन दिया गया। जिम्मेदार जर्जर तार व उपकरणों के अलावा ओवरलोड हवाला देकर पल्ला झाड़ ले रहे हैं। गांवों की कौन कहे कटौमीमुक्त फीडरों में दनादन बिजली गुल हो रही है। संगठन ने नगर की पुरानी विद्युत लाइनें, जर्जर तार, ट्रांसफार्मर और उपकरण तत्काल बदलकर बिजली कटौती बंद करने की मांग की है। मांगों पर त्वरित पहल नही होने पर वृहद आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन में श्याम वर्मा, उमेश गुप्ता, संजय कुमार, विनोद कुमार, रामसेवक साहू, विक्रम, दिवाकर गुप्ता, राधारमण गुप्ता, श्रवण वर्मा, समानन्द शर्मा, सिकंदर रौनियार, प्रदीप वर्मा, दिनेश प्रसाद साहनी, विजय अग्रहरी, महेश कुमार और कन्हैया लाल वर्मा सहित कई व्यापारी शामिल रहे।