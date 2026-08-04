Maharajganj News: अघोषित बिजली कटौती के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन
Maharajganj News: महराजगंज में व्यापारी अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ सड़क पर उतरे। उन्होंने डीएम को मांग पत्र सौंपकर बिजली कटौती रोकने की अपील की। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें लगातार बिजली नहीं मिल रही है, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जिले में अघोषित बिजली कटौती को लेकर मंगलवार को व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। कलक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर डीएम को मांग पत्र सौपा। इसमें उन्होंने डीएम से बिजली कटौती बंद कराने की मांग की हैं। मांगों पर पहल नही होने पर वृहद आंदोलन की चेतावनी दी है।
व्यापारियों की मांगें
संयुक्त व्यापारी मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना था कि उद्योग और व्यापार पूरी तरह बिजली पर निर्भर हैं। लेकिन आदेश के बाद भी जिम्मेदार शेड्यूल के हिसाब से बिजली आपूर्ति कर रहे हैं। हर दो घंटे पर बिजली गुल हो जा रही है। इससे व्यापारियों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। शिकायत के बाद भी जिम्मेदार बिजली कटौती बंद नही कर रहे हैं। संयुक्त व्यापारी मोर्चा के संयोजक पशुपतिनाथ गुप्त ने कहा कि फाल्ट के नाम पर कई घंटे बिजली आपूर्ति ठप कर दी जा रही है। हर दिन घंटों बिजली कटौती से उत्पादन ठप हो जाता है। बिजली संकट से उद्यमियों के साथ-साथ कर्मचारियों और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। महामंत्री दामोदर गोयल ने कहा कि बिजली अधिकारियों से कटौती बंद करने के लिए कई बार आवेदन दिया गया। जिम्मेदार जर्जर तार व उपकरणों के अलावा ओवरलोड हवाला देकर पल्ला झाड़ ले रहे हैं। गांवों की कौन कहे कटौमीमुक्त फीडरों में दनादन बिजली गुल हो रही है। संगठन ने नगर की पुरानी विद्युत लाइनें, जर्जर तार, ट्रांसफार्मर और उपकरण तत्काल बदलकर बिजली कटौती बंद करने की मांग की है। मांगों पर त्वरित पहल नही होने पर वृहद आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन में श्याम वर्मा, उमेश गुप्ता, संजय कुमार, विनोद कुमार, रामसेवक साहू, विक्रम, दिवाकर गुप्ता, राधारमण गुप्ता, श्रवण वर्मा, समानन्द शर्मा, सिकंदर रौनियार, प्रदीप वर्मा, दिनेश प्रसाद साहनी, विजय अग्रहरी, महेश कुमार और कन्हैया लाल वर्मा सहित कई व्यापारी शामिल रहे।
बिजली कटौती का हाल
गांवों में छह घंटे व शहर में तीन घंटे हो रही बिजली कटौती
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी ने उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई देने के लिए शेड्यूल जारी किया है। इनमें जिला मुख्यालय नगर निकाय को कटौतीमुक्त बिजली, अन्य निकायों को तीन शिफ्ट में 21 घंटे और ग्रामीण उपभोक्ताओं को तीन शिफ्ट में 18 घंटे बिजली मिलनी है। लेकिन गांवों में हर दिन करीब छह घंटे और शहर में तीन घंटे कटौती हो रही है। जिम्मेदार कटौती का कारण विद्युत उपकेंद्र और फीडर ओवरलोड बता रहे हैं।
समस्या का समाधान
शेड्यूल के हिसाब से उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई देना प्राथमिकता है। अभी जिले में नया हूं। बिजली कटौती होने के कारण का पता कर उसे तत्काल ठीक कराया जाएगा। इसके लिए अवर अभियंता, एसडीओ और एक्सईएन की मीटिंग बुलाई गई है।
इंजी. राकेश मोहन, अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल महराजगंज
सामान्य प्रश्न
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