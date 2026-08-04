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Maharajganj News: पिता-पुत्र के विवाद में करोड़ों की संपत्ति कुर्क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज में आनंदनगर कस्बे के स्वर्ण व्यवसायी जोखन सर्राफ के संपत्ति विवाद के चलते पुलिस ने करोड़ों रुपये मूल्य की दुकानों और मकानों को कुर्क किया है। जोखन के पुत्रों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था।

Maharajganj News: पिता-पुत्र के विवाद में करोड़ों की संपत्ति कुर्क

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। आनंदनगर कस्बे के स्वर्ण व्यवसायी जोखन सर्राफ के परिजनों में संपत्ति विवाद को लेकर एसडीएम फरेंदा के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये मूल्य की आधा दर्जन से अधिक दुकानों व मकानों को कुर्क कर दिया है।

सम्पत्ति संबंधी विवाद

जानकारी के अनुसार जोखन सर्राफ की कस्बे में कई ज्वेलरी दुकानें एवं मकान हैं। बीते कुछ समय से संपत्ति को लेकर उनके पुत्र अरविंद वर्मा, अनुरंजन वर्मा, किशन वर्मा व रविंद्र वर्मा के बीच विवाद चल रहा था। पारिवारिक स्तर पर एवं स्थानीय लोगों के माध्यम से समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं बन सकी। इसके बाद छोटे पुत्र रविंद्र ने एसडीएम फरेंदा के न्यायालय में धारा 164 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मुकदमा दायर किया था।

न्यायालय में अनुपस्थिति

बार-बार नोटिस के बाद भी नहीं पहुंचे पक्ष

थानाध्यक्ष फरेंदा की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए कई बार नोटिस जारी किया। इसके बावजूद कोई भी पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस बल के साथ हुई कुर्की की कार्रवाई

फरेंदा पुलिस द्वारा भेजी गई शांति भंग एवं विवाद की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने दुकानों व मकानों की कुर्की का आदेश जारी किया था। आदेश के अनुपालन में पुलिस टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कुर्की की विधिक कार्रवाई पूरी की। पुलिस की इस कार्रवाई से कस्बे में हड़कंप मचा रहा।

सामान्य प्रश्न

जोखन सर्राफ के परिजनों के बीच किस विषय पर विवाद था?
जोखन सर्राफ के परिजनों के बीच संपत्ति विवाद था।
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