Maharajganj News: परसौनी उर्स में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी
Maharajganj News: महराजगंज के मिठौरा विकासखंड के ग्राम परसौनी में 6 अगस्त को हजरत सूफी संत सैयद फखरुद्दीन अलेहिरहमा की दरगाह पर वार्षिक उर्स एवं मिलाद का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सुरक्षा, यातायात, पार्किंग आदि की तैयारियों पर चर्चा की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्राथमिकता रहेगी।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। मिठौरा विकासखंड के ग्राम परसौनी स्थित हजरत सूफी संत सैयद फखरुद्दीन अलेहिरहमा की दरगाह पर आगामी 6 अगस्त को आयोजित होने वाले वार्षिक उर्स एवं मिलाद के मद्देनजर सोमवार को ग्राम प्रधान अनिल जोशी के आवास पर एसडीएम निचलौल सिद्धार्थ गुप्ता की अध्यक्षता में तैयारी बैठक हुई। बैठक में सीओ निचलौल रवींद्र सिंह, थानाध्यक्ष चौक बाजार मनीष पटेल, आयोजन समिति के संरक्षक हफीजुद्दीन व समिति के सदस्य मौजूद रहे। इसमें उर्स को शांतिपूर्ण व सुरक्षित संपन्न कराने के लिए सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, साफ-सफाई, विद्युत आपूर्ति और सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। एसडीएम सिद्धार्थ गुप्ता ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पैदल मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था कराई जाएगी। सीओ रवींद्र सिंह ने बताया कि भारी भीड़ को देखते हुए वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही रोका जाएगा और पैदल मार्ग बाधारहित रहेंगे। थानाध्यक्ष मनीष पटेल ने बताया कि पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मियों व यातायात पुलिस की तैनाती रहेगी। पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी व ड्रोन कैमरों से होगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की। बैठक में तैयब अंसारी, सिकंदर, अब्दुलहई, तजम्मुल, बारकल्लाह, गिरधारी गुप्ता, कौशल किशोर पांडेय, फुलमान, कासिम, मुजफ्फर, सरफुद्दीन व इज़हार सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
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